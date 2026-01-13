Siete años después, la muerte que enmudeció Guadalajara da un paso clave: la investigación avanza

Este viernes, 16 de enero, se cumplen siete años del asesinato de la joven Miriam Vallejo, de 25 años, entre Villanueva de la Torre (Guadalajara) y Meco (Madrid) y aunque no se ha logrado detener al autor o autores la familia está esperanzada porque hay una nueva línea de investigación abierta que “avanza bien”.

Así lo ha señalado a EFE su tía María Vallejo, quien ha afirmado que la familia mantiene una comunicación fluida con los responsables de la investigación y está optimista por los avances que están logrando.

“Cuando se abre una nueva línea el proceso es muy lento», ha dicho María Vallejo, ya que van saliendo pruebas y «algunas son fallidas y otras positivas», pero «requieren su tiempo”.

La tía de Miriam ha pedido justicia y dar con los autores del asesinato de su sobrina y ha dicho que en la familia «necesitamos un poquito de tranquilidad y de paz».

«No nos la van a devolver, pero por lo menos que haya un culpable que esté pagando por ello. Eso a nosotros nos aliviaría muchísimo, psicológicamente sobre todo”, ha declarado.

Miriam Vallejo tenía 25 años y había salido a pasear con su perro y otros tres canes propiedad de Sergio, su compañero de piso, cuando fue asesinada en la tarde noche del 16 de enero de 2019.

El pasado mes de julio se reabrió una nueva línea de investigación por parte de la Guardia Civil, que se trasladó a la zona para realizar una reconstrucción de los hechos.