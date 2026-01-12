Guadalajara exige más potencia eléctrica: las razones

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado alegaciones formales al Proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre la planificación de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para el periodo 2026-2030.

El objetivo de las mismas es claro: garantizar un suministro eléctrico suficiente que permita el desarrollo residencial e industrial previsto para la ciudad y evitar que la falta de potencia frene inversiones y empleo.

Las alegaciones fueron registradas el pasado 16 de diciembre y han sido explicadas este lunes en rueda de prensa por el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, con la incorporación de la alcaldesa, Ana Guarinos, dada la «trascendencia estratégica» del asunto para la capital y la provincia.

Guadalajara prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas y la ampliación de al menos 340 hectáreas de suelo industrial, un crecimiento que, según el Consistorio, es inviable sin una ampliación real de la capacidad de la red eléctrica.

«Si Guadalajara no tiene acceso a la potencia eléctrica suficiente, no puede garantizar ni su desarrollo residencial ni su desarrollo industrial», ha señalado la alcaldesa tras subrayar que se trata de un problema que ya limita inversiones.

Así, la regidora ha subrayado que la disponibilidad de energía eléctrica es un requisito imprescindible para atraer empresas y generar empleo. «No va a haber ninguna empresa que se pueda instalar ni invertir si no tiene garantizado el acceso a la red», ha afirmado, recordando que ya se han producido casos de proyectos empresariales que no han podido ampliarse por falta de potencia, incluso cuando la demanda adicional era mínima.

Guarinos ha calificado la situación de «injusta» y de «agravio comparativo», especialmente en una provincia que es gran productora de energía gracias a la central nuclear de Trillo, los parques eólicos como los de Maranchón y las instalaciones solares. «Guadalajara ha sido históricamente generosa en producción energética y, sin embargo, se ha quedado fuera del mapa eléctrico nacional», ha lamentado.

También ha recordado que la provincia no figuró en el plan estatal 2021-2026 y que de los más de 8.200 millones previstos en ese periodo, el Gobierno solo ha ejecutado un 31%, lo que ha provocado la saturación de los nudos de la red y la paralización de inversiones en todo el país.

LAS CIFRAS QUE SUSTENTAN LAS ALEGACIONES

Por su parte, Alfonso Esteban ha detallado los datos técnicos que el Ayuntamiento ha trasladado al Ministerio, basados en los estudios previos de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

«Hemos planteado al Ministerio las necesidades reales de Guadalajara para que se garantice su desarrollo hasta, al menos, 2040», ha apuntado. En este sentido, ha explicado que, el crecimiento residencial previsto requiere 63,5 megavatios (mw) de potencia eléctrica, mientras que el desarrollo industrial necesitaría aproximadamente 340 mw.

Ante esta situación, el Consistorio solicita que estas necesidades se contemplen ya en la planificación 2026-2030 para no depender de futuros planes «que no sabemos si llegarán o cuándo», ha subrayado.

El borrador estatal incluye dos actuaciones que afectan al entorno de Guadalajara: la ampliación de la subestación de Marchamalo y refuerzos en el anillo eléctrico de Madrid. No obstante, el Ayuntamiento reclama garantías de que estas actuaciones serán suficientes para cubrir la demanda futura de la ciudad.

SITUACIÓN DEL DEPORTIVO GUADALAJARA

En el turno de preguntas, Alfonso Esteban se ha referido también al expediente administrativo abierto al Club Deportivo Guadalajara. El concejal ha aclarado que el procedimiento se encuentra en fase de alegaciones, sin que exista ninguna sanción impuesta.

Según ha explicado, hay un «contacto normal y permanente» entre los servicios jurídicos del club y los del Ayuntamiento, y el expediente se resolverá una vez finalice la tramitación administrativa.

El edil ha insistido en que se trata de un proceso ordinario y que, por el momento, no hay resolución firme ni medidas adoptadas contra la entidad deportiva.