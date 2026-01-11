Guadalajara cierra la Navidad belenista por todo lo alto: premios, música y récord histórico de visitantes al Belén Monumental

El Centro San José ha acogido la tradicional entrega de premios del XLI Concurso de Belenes y del XV Concurso de Fotografía Antonio García Alejandre, organizados por la Asociación de Belenistas de Guadalajara.

Un acto que reunió a un numeroso público y que puso el broche final a la campaña navideña belenista en la provincia.

El evento lo ha presidido la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el presidente de la Asociación de Belenistas, Miguel Ángel Martínez, y ha contado con la asistencia de los tres tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Javier Toquero, Alfonso Esteban y Santiago López Pomeda y otros concejales.

La jornada comenzó con la proyección de dos vídeos que repasaron las actividades desarrolladas en 2025 y los distintos belenes instalados durante esta Navidad, ha informado el Consistorio alcarreño en nota de prensa.

Posteriormente, la Rondalla Amigos de Horche animó un abarrotado salón de actos antes de la lectura del fallo y la entrega de premios de ambos concursos, así como de los trofeos anuales de la Asociación.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha subrayado en su discurso el impacto del belenismo en la vida cultural de la ciudad, recordando que esta tradición «forma parte de lo nuestro, de nuestra historia, de la esencia de la Navidad».

Ha agradecido el esfuerzo constante de la Asociación de Belenistas «por mantener viva una tradición que es patrimonio, identidad y cultura».

Guarinos ha felicitado especialmente al equipo responsable del Belén Monumental de Guadalajara, que este año alcanzó un récord histórico de visitantes: 40.500 personas.

«Es un trabajo excepcional, realizado con pasión que cada Navidad enriquece el patrimonio cultural de nuestra ciudad», ha destacado.

La alcaldesa ha animado a seguir promoviendo y difundiendo el belenismo, invitando a la ciudadanía a continuar visitando los belenes de la capital y la provincia en próximas campañas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Belenistas, Miguel Ángel Martínez, puso en valor el trabajo colectivo que hace posible que el belenismo siga creciendo año tras año en la ciudad y la provincia.

Ha subrayado la dedicación de los voluntarios, el esfuerzo creativo de los participantes y la respuesta del público, «que este año ha vuelto a demostrar –con cifras récord– que el belén sigue siendo una de las expresiones culturales más queridas por las familias alcarreñas».

Martínez ha agradecido la colaboración institucional y el compromiso social que mantiene viva esta tradición, insistiendo en que «el belenismo es, ante todo, una forma de transmitir valores, memoria y arte», y ha animado a continuar trabajando para que Guadalajara siga siendo un referente belenista a nivel nacional.