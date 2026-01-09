El personal de reparto de Correos de este pueblo de Guadalajara inicia una huelga por los «recortes» en la plantilla

Como consecuencia de las continuas denuncias que CCOO viene haciendo por los «tijeretazos» en el personal de reparto en el área urbana de Marchamalo, agravados por la no cobertura de las bajas por enfermedad, accidente o movilidad, este viernes se inicia una huelga indefinida para exigir a Correos que «cumpla con sus obligaciones como servicio público».

Coincidiendo con el inicio de la huelga, esta mañana ha tenido lugar una concentración en la Oficina de Correos de Marchamalo para visibilizar la situación de sobrecarga de trabajo de los carteros y carteras que prestan servicio en la zona, según ha informado el sindicato CCOO en nota de prensa.

La secretaria provincial de Correos CCOO en Guadalajara, María Ascensión López Marín, ha explicado que «la continua merma» de la plantilla impide ofrecer un servicio público de calidad conforme a lo que Correos tiene encomendado por ley, como es cumplir con el reparto de cinco días laborables a la semana al que «todo ciudadano tiene derecho en nuestro país».

«La gota que ha colmado el vaso es la eliminación de la plaza de reparto urbano motorizado que cubría una distancia de 16 kilómetros, inasumible para que puedan hacerla los carteros y carteras peatones».

Esto implica, según el sindicato, que la población de este municipio, que además está en crecimiento, se vea «perjudicada» por la pérdida de calidad en el servicio postal a diario, y que la ciudadanía esté trasladando su «descontento y sus quejas» al propio personal de reparto.

La «pasividad» de Correos es lo que ha llevado a CCOO a convocar una huelga indefinida, que está siendo secundada por la mayoría de trabajadores y trabajadoras de esta unidad de reparto, y cuyo objetivo es «presionar» a Correos para que de manera inmediata tome medidas que permitan normalizar la prestación del servicio postal.

CCOO agradece el apoyo que el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban Santamaría, les ha ofrecido para que el conflicto se resuelva cuanto antes.

CCOO pide disculpas a la ciudadanía que se pueda ver afectada pero incide en que la responsabilidad del «nefasto servicio» que reciben los usuarios y usuarias de la zona es únicamente de Correos.