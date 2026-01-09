El Ayuntamiento de La Guardia exige a ORANGE una solución inmediata ante la falta de cobertura telefónica

El Ayuntamiento de La Guardia ha remitido el pasado día 5 de enero una carta formal a la compañía distribuidora ORANGE trasladando la grave situación que vienen sufriendo los vecinos del municipio debido a la falta de cobertura de telefonía móvil desde el día 1 de enero.

Esta incidencia, que no es un hecho aislado, se ha repetido en otras ocasiones, con demoras de varios días en la restitución del servicio, generando un importante malestar entre la población afectada.

Desde el Ayuntamiento se considera que la telefonía es un servicio esencial, especialmente en un municipio como La Guardia, donde hay personas mayores y vecinos que dependen de las comunicaciones telefónicas para recibir llamadas relacionadas con citas médicas urgentes, atención sanitaria o asuntos personales de extrema importancia. La ausencia de cobertura supone un riesgo real para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

En la carta enviada, la alcaldesa de La Guardia solicita a ORANGE una solución inmediata y definitiva, así como una explicación clara de las causas de esta incidencia y de las medidas que se van a adoptar para evitar que vuelva a producirse en el futuro.

El Ayuntamiento continuará realizando las gestiones necesarias y no descarta acudir a los organismos competentes si la situación no se resuelve con la urgencia que requiere, con el único objetivo de defender los derechos y las necesidades de los vecinos de La Guardia.