Ataque nocturno a la sede del PSOE en Guadalajara: patadas, golpes y un gran susto

El PSOE de Guadalajara ha denunciado ante la Policía Nacional el ataque violento perpetrado este jueves, 8 de enero, contra su sede provincial.

Según ha explicado su secretario de Organización, Rafael Esteban, dos individuos agredieron las instalaciones del partido durante la tarde, golpeando los cierres metálicos y propinando patadas a las puertas de entrada cuyas imágenes, registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la sede, también han sido aportadas, según han informado los socialistas en nota de prensa.

«Sufrimos una serie de ataques por dos energúmenos que se dedicaron a apalear nuestros cierres y puertas de entrada, sin tener en cuenta que todavía teníamos allí a gente de administración trabajando y que el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara estaba trabajando también en salas interiores», ha apuntado.

El propio Estaban ha expresado su preocupación por lo que consideran «una escalada de odio y de acciones violentas provocadas por ese clima de crispación política que muchos de los partidos están ahora mismo intentando sacar hacia sus afueras».

El dirigente socialista ha defendido el diálogo como única vía legítima y como «el mejor de los vehículos para poder llegar a entenderse entre partes que pueden estar discutiendo sobre lo esencial, pero evidentemente nunca anteponiendo la violencia a la defensa de los criterios propios».

El propio Esteban ha querido hacer un llamamiento a la conciencia cívica, la colaboración y, sobre todo, al respeto «hacia las ideas, las maneras de actuar, pero sobre todo hacia una libertad que no puede ser un libertinaje, pero sí que tiene que ayudarnos a llevar el mejor de los caminos posibles para el entendimiento social entre todos y todas».

El PSOE Guadalajara proseguirá manteniendo su compromiso con la provincia y, tal y como ha señalado el propio Esteban, «tendiendo nuestra mano para seguir colaborando y trayendo bienestar tanto a nuestra provincia como a nuestras ciudades y pueblos».