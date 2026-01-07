Sin agua potable desde antes de Nochevieja: el infierno de este pueblo de Guadalajara

os problemas de abastecimiento de agua potable continúan en la localidad serrana de Atienza, donde los vecinos no pueden consumir agua del grifo desde antes de Nochevieja. La situación, que se arrastra desde el pasado 30 de diciembre, sigue sin una solución definitiva y este miércoles se ha visto agravada en el plano político tras el rechazo, en el pleno de presupuestos de la Diputación de Guadalajara, de una enmienda parcial del PP destinada a ayudar económicamente al municipio para afrontar esta crisis.

El alcalde de Atienza, Pedro Loranca, ha explicado que el origen del problema está en una «grave avería» del pozo principal de abastecimiento, conocido como el de Portacaballos de Fuera la Villa, que lleva más de 30 años suministrando agua al municipio y ha tachado de «vergonzoso» que la Diputación no haya aprobado una ayuda urgente.

«Si esto no es urgente, que lo es; es una vergüenza», ha dicho, preguntándose los motivos que habrá tenido el Gobierno de José Luis Vega para rechazar la enmienda parcial del PP para aportar una ayuda urgente de Atienza para afrontar el problema actual que hay en la localidad. «Es una cosa urgentísima, no es de capricho. Hablamos de temas sanitarios», ha insistido.

Según ha indicado el alcalde durante la sustitución de una bomba averiada se produjo un accidente en el que se desplomaron al fondo del sondeo la nueva bomba y alrededor de 90 metros de tubería, quedando el pozo completamente inutilizado a más de 100 metros de profundidad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se vio obligado a recurrir a un pozo secundario que estaba prácticamente en desuso. Sin embargo, los análisis realizados por Sanidad han determinado que el agua de esta captación no es apta para el consumo humano, por lo que solo puede utilizarse para usos no consuntivos, como duchas, pero no para beber ni cocinar.

Desde finales de diciembre, entre 250 habitantes –población habitual en invierno– y hasta 400 personas en fechas señaladas dependen del suministro de agua potable mediante garrafas.

La Diputación está colaborando en el reparto de agua, lo que ha permitido evitar problemas de cantidad, aunque no de acceso, especialmente entre personas mayores o sin medios de transporte. La falta de agua potable está afectando también a la actividad económica del municipio.

Panaderías y establecimientos hosteleros no pueden utilizar sus instalaciones con normalidad, ya que muchas de sus máquinas están conectadas directamente a la red de suministro. «Te vas a tomar un café y hay muchos días que no hay café», resume el alcalde, que califica la situación de «problema gordísimo».

La solución pasa por una compleja operación técnica para extraer la tubería y la bomba caídas en el pozo principal. Dos empresas ya lo han intentado sin éxito y se espera la intervención de una tercera especializada, con un coste que el Ayuntamiento, por su reducido tamaño, no puede asumir en solitario, de ahí que para su alcalde fuera importante la enmienda que hoy presentaba el Grupo Provincial del PP y que ha sido rechazada gracias a la mayoría absoluta del PSOE en la institución, entre los que se encuentra el diputado y concejal en el municipio atencino de la formación socialista Raúl de la Fuente.

En este contexto, el pleno de la Diputación ha rechazado hoy una enmienda parcial a los Presupuestos presentada para dotar de una partida económica destinada a una solución definitiva del problema de agua en Atienza.

La propuesta, que buscaba financiar una actuación urgente que garantizara el suministro de agua potable, no ha salido adelante, lo que prolonga la incertidumbre en el municipio.

Mientras tanto, Atienza sigue dependiendo del suministro externo y de una red de agua que no es potable, a la espera de una solución técnica y de un respaldo institucional que permita cerrar una crisis importante para la vida diaria del municipio.