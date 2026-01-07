Denuncian la «grave» situación del personal de limpieza del Ayuntamiento de Azuqueca

El sindicato UGT de Castilla-La Mancha ha denunciado este miércoles la «grave» situación que atraviesa cada día el personal de limpieza dependiente del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y la «pasividad» del Gobierno municipal ante esta situación.

El responsable sindical del sector Félix Frutos ha explicado que el Consistorio de Azuqueca mantiene adjudicado el servicio de limpieza de los colegios y dependencias municipales de forma externalizada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Tecnove y Partnerwork Solution, según ha informado la organización sindical en nota de prensa.

Asimismo, ha indicado que Partnerwork Solution fue condenada hace tres años por infringir la ley en materia de incumplimiento de convenio y, por lo tanto, por «fraude» en las cotizaciones a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria por parte del Juzgado de lo Social de Guadalajara, sentencia que ha sido ratificada hace unos meses por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

En este sentido, Frutos ha apuntado que desde hace tres años el sindicato ha celebrado diversas reuniones para informar de la situación de la citada empresa a responsables del Ayuntamiento, si bien ha añadido que nunca han sido recibidos por los últimos dos alcaldes de la localidad.

UGT ha afirmado que, de forma reiterada, falta material para la correcta limpieza e higienización de los centros adjudicados, que no se cubren las bajas por incapacidad temporal, vacaciones, días de asuntos propios, ni ninguna incidencia o ausencia en la plantilla actual, y que esta situación «agrava el problema de la correcta limpieza de los espacios públicos».

Según Frutos, «es una auténtica vergüenza» que una administración pública como el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, que es el garante del cumplimiento de un pliego público, «mire hacia otro lado» y no vea que los incumplimientos de la parte empresarial son considerados por la actual Ley de contratación pública como motivos de rescisión del contrato.

Por ello, ha exigido que el Consistorio «tome cartas en el asunto y ejerza su derecho y obligación a intervenir en este problema, por el bien de la plantilla y de los usuarios de los espacios públicos».