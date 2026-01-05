Nuevas rutas ciclistas dentro del Plan de Rutas Urbanas Saludables en Guadalajara: los detalles

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de las concejalías de Deportes y Salud, ha inaugurado este fin de semana las nuevas rutas saludables ciclistas, una iniciativa que se integra en el Plan Local de Rutas Urbanas Saludables, diseñado para fomentar la actividad física y la salud entre la ciudadanía.

Este programa ciclista, creado en colaboración con el Club Triatlón Guadalajara, Alcarreña de Ciclismo y con la participación del club Bike Time, incluye cinco rutas de MTB/Gravel y cuatro rutas de ciclismo en carretera, todas ellas de carácter circular y con inicio y final en la Glorieta de los Valles (Rotonda de la Bicicleta).

Durante el acto de inauguración, se han presentado los paneles informativos de las rutas en compañía de miembros del Club Bike Time, Alcarreña de Ciclismo y TriGuada, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha destacado que «con estas rutas seguimos apostando por una ciudad más activa y saludable». «Queremos que Guadalajara sea un referente en la práctica deportiva al aire libre, ofreciendo opciones seguras y adaptadas para todos los niveles», ha apuntado.

Estas nuevas rutas se suman a las ya existentes para caminar y a los recorridos de orientación, consolidando un proyecto que forma parte de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS).

Cada recorrido ha sido diseñado para adaptarse a diferentes niveles y necesidades, y cuenta con una estación de multi reparación instalada en el punto de inicio para atender posibles incidencias mecánicas.

Toda la información sobre los itinerarios puede consultarse en la web municipal: https://deportes3.guadalajara.es/rutas-saludables-2/