Un tesoro lingüístico del siglo XIX inaugura el Documento del Mes en Guadalajara

El Archivo Municipal de Guadalajara inaugura el año 2026 su programa Documento del Mes, con una pieza excepcional: el Diccionario Volapük-Español, publicado en 1886 por Francisco Fernández Iparraguirre. Esta obra, editada en la Imprenta Provincial, no solo fue el primer diccionario de Volapük en España, sino también un símbolo del espíritu universalista del siglo XIX.

El Volapük, creado por Johann Martin Schleyer en 1879, fue la primera lengua planificada que alcanzó difusión global, con congresos internacionales y publicaciones en numerosos países. En España, Guadalajara se convirtió en un sorprendente epicentro del movimiento gracias a Iparraguirre, intelectual, divulgador científico y fundador del Centro Volapükista Español, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este documento refleja cómo una ciudad alejada de los grandes focos culturales se situó en la vanguardia del pensamiento internacionalista. El diccionario no es solo una herramienta lingüística, sino una pieza de historia viva, que encarna el ideal de unir a los pueblos a través del lenguaje.

El concejal responsable del Archivo Municipal, Roberto Narro, destaca la importancia de esta iniciativa: «El programa Documento del Mes nos permite rescatar y difundir el patrimonio histórico de Guadalajara, acercando a la ciudadanía piezas únicas que cuentan nuestra historia y nos conectan con movimientos culturales universales».

El documento completo está disponible en la web municipal: https://www.guadalajara.es/es/ciudad/historia/textos-y-docum…