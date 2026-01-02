La Diputación abastece a este pueblo de Guadalajara sin agua potable desde el pasado 30 de diciembre

La Diputación de Guadalajara está abasteciendo desde el pasado día 30 de diciembre al municipio de Atienza con cerca de 26.000 litros tras quedarse sin agua potable debido a la contaminación por arsénico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Atienza en sus redes sociales, consultadas por EFE, el pasado día 31 recibió los análisis químicos realizados el día anterior en los diferentes puntos de captación del agua, en los que se determinaba que había contaminación por arsénico procedente del pozo, estando el manantial libre de contaminación.

El agua almacenada en el depósito de distribución es una mezcla de ambos puntos, el agua depositada ahora mismo está también contaminada, por lo que no se puede usar aún,

La misma tarde del día 31, miembros del equipo de Gobierno municipal subieron al depósito de la plaza de toros para tomar los cálculos necesarios en el contador del mismo para poder hacer el trasvase hídrico desde el manantial al depósito.

No obstante este proceso puede durar varios días, por lo que el Consistorio ruega a la población que tenga paciencia, al tiempo que ha insistido en que el problema está localizado y saben como resolverlo a corto plazo, si bien a largo plazo es imprescindible la restauración del pozo.

Para poder hacer uso de agua, están disponibles para todos los vecinos y alojados en hostelería garrafas de agua mineral aportadas por la Diputación provincial de Guadalajara, a la que solicitó ayuda el Ayuntamiento de Atienza.

En este sentido, ha indicado que la institución provincial ha distribuido los días 30 y 31 de diciembre un total de 20 palés con 160 garrafas de 5 litros, lo que hace un total de 16.000 litros a los que se sumarán este viernes otros 12 palés, 9.600 litros más, según han informado fuentes de la Diputación provincial a EFE.

Además, el Consistorio de Atienza ha hecho hincapié en que el agua del grifo actual no se debe usar ni para beber ni para cocinar ni para lavarse los dientes, ya que al ser mineralógica la contaminación no sirve de nada hervirla porque el punto de ebullición del arsénico es muy superior al del agua.

Sí que se puede usar para lavar la vajilla, lavar la ropa y para aseo personal, ya que el arsénico no se adentra en el organismo a través de la piel.