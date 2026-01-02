Guadalajara tiene todo preparado para recibir a los Reyes Magos con novedades en la cabalgata

Guadalajara ya tiene todo preparado para la cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero, que tendrá horario nuevo -ya que comenzará antes, a las 17:30 horas- y un recorrido más amplio este año.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que sus majestades estarán acompañadas de camellos y caballos, lo que dará aún más realismo y emoción al desfile, según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Otra novedad es el recorrido ya que arrancará en el paseo de la Estación, un espacio amplio donde cientos de personas podrán vivir el inicio de la cabalgata, y continuará por el itinerario habitual del casco histórico, con la tradicional parada en San Ginés para la adoración al Niño y culminará en la Plaza de Toros con un gran espectáculo.

La cabalgata contará con 20 comparsas, 5 carrozas, un tren turístico y la presencia de animales como caballos y camellos, además de la participación de bandas locales como la Agrupación Musical Cristo del Amor y la Paz y tres grupos de dulzaineros.

Además, desde este viernes y hasta el domingo 4 de enero, los niños podrán entregar sus cartas en la carpa municipal del Parque de la Concordia en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Para acceder a la Plaza de Toros y asistir al espectáculo tras la cabalgata, será necesario retirar entradas gratuitas en el punto de información del Parque de la Concordia o en la carpa de las cartas, con el fin de garantizar la seguridad y el control de aforo.

De cara a la meteorología adversa que se prevé para ese día, el Ayuntamiento de Guadalajara ha elaborado planes alternativos, si bien de momento se mantiene el programa previsto.

Sin embargo, en otro comunicado de prensa, la Fundación Franz Weber ha rechazado la propuesta del Ayuntamiento de Guadalajara de que animales como camellos formen parte de la cabalgata.

Según ha denunciado, el uso de animales silvestres en cautividad, fuera de su hábitat originario y en contextos climáticos totalmente ajenos a su realidad, supone un menoscabo de su integridad y bienestar, al tiempo que también están expuestos a ruido ambiental, suelos inadecuados y una música ensordecedora, situaciones todas ellas que «pueden provocar riesgos en animales de importante tamaño».