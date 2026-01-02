El PP desafía el presupuesto de la Diputación de Guadalajara para 2026

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto del presupuesto de la institución para 2026.

En una nota de prensa, el PP ha denunciado que el presupuesto, además de someterse a votación fuera de plazo según marca la ley, lo que impide licitar nuevos proyectos desde el inicio de año y retrasa inversiones clave, “reduce la inversión, incrementa la discrecionalidad, traslada costes a los ayuntamientos y se aleja de la función esencial de la Diputación”.

El portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Román García, ha indicado que el incremento de presupuesto en un 7,01% y que llega hasta los 97.544.618,95 euros, está motivado íntegramente por las transferencias del Estado.

Pero ha señalado que, a pesar de este incremento, las inversiones reales y transferencias de capital descienden un 5,05%, es decir, 1.603.499,72 euros menos, y reducen su peso del 34,80% al 30,88% del total.

Según los populares, el gobierno de la Diputación de Guadalajara, presidido por el socialista José Luis Vega, «continúa con la inercia financiadora a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», ya que, destina, entre otras partidas, 1.350.000 euros al Plan de Empleo, 1.000.000 euros al transporte a la demanda y 2,12 millones al programa ‘Como En Casa’, a pesar de que son «servicios de estricta competencia de la Junta».

«A cambio, tenemos la práctica inexistencia de apoyo autonómico, con una aportación de 70.000 euros para formación, y 0 euros para cualquier otro programa de desarrollo en la provincia», ha criticado Román García.

Además, también ha denunciado “la falta de proyecto estratégico para la provincia”, puesto que las cuentas para 2026, a su entender, “no mejora programas inversores clave, reproduce esquemas de ejercicios anteriores sin abordar retos estructurales como la despoblación, el envejecimiento rural o el incremento de costes municipales.

Y también ha reprochado que “se elimina la aportación de 1.300.000 euros al Servicio Provincial de Recogida de Residuos, obligando a los ayuntamientos a asumir el coste íntegro y presionando al alza las tasas municipales”.