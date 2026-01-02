Conoce al ganador del Premio Provincia de Guadalajara de Periodismo ‘José de Juan García’ 2025

El periodista guadalajareño Julio Martínez García ha ganado el Premio Provincia de Guadalajara de Periodismo ‘José de Juan García’, en su edición de 2025, dotado con 2.500 euros.

El jurado del premio, integrado por los periodistas Santiago Barra Toquero, Mar Corral Martínez y Evaristo Olcina, acordó por unanimidad conceder el galardón al reportaje ‘El Alto Rey se vuelve a convertir en una fiesta’, publicado en el digital ‘Henares al Día’. El trabajo destaca por su enfoque profundo y documentado sobre la centenaria romería del Alto Rey, abordada desde una perspectiva antropológica, histórica y cultural.

Julio Martínez es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Historia por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una extensa formación académica y una destacada trayectoria investigadora, con numerosos artículos publicados en revistas especializadas, participación en congresos internacionales y una amplia producción bibliográfica centrada en la historia de la comunicación, la masonería y el periodismo ambiental.

A lo largo de su carrera ha colaborado con medios regionales, nacionales e internacionales, entre ellos El Diario de Castilla-La Mancha, El Confidencial o Wall Street International, manteniendo un firme compromiso con la divulgación y el análisis crítico. Su labor ha sido reconocida con diversos premios periodísticos de ámbito nacional y regional, consolidándose como una de las voces más relevantes del periodismo y la investigación histórica vinculados a la provincia de Guadalajara.

En la actualidad ejerce como gerente y editor de Océano Atlántico Editores y colabora habitualmente en medios como El Decano de Guadalajara, El Asombrarió, Quercus, Henares al Día o La Plazuela, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Por su parte, el Premio Provincia de Guadalajara de Fotoperiodismo ‘Jesusa Blanco’ ha sido declarado desierto por unanimidad del jurado en la presente edición.