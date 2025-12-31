Una figura muy especial inspira el nuevo nombre de las Jornadas Taurinas de este pueblo de Guadalajara

La Asociación Cultural Taurina Romancos al Campo ha decidido, por unanimidad, que sus tradicionales Jornadas Taurinas pasen a denominarse, a partir de ahora, Jornadas Taurinas Miguel Ángel Moncholi.
Este acuerdo nace como un homenaje a Miguel Ángel Moncholi, periodista jubilado, cuya trayectoria profesional y humana ha estado marcada por una defensa incansable, rigurosa y apasionada del mundo del toro, según ha informado la Asociación en nota de prensa.
Miguel Ángel Mocholi ha estado ligado a la retransmisión de la tauromaquia en medios de comunicación como Telemadrid, así como en la Cadena SER donde participó en el programa Los Toros junto a Manuel Molés.
Moncholi también ha tenido una dilatada actividad formativa, con cursos de periodismo taurino.
La Asociación ha recordado que el periodista fue el primer Socio de Honor de la asociación, así como el primer participante de sus Jornadas Taurinas.