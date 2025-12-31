Guadalajara adelanta las campanadas para los más pequeños en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Guadalajara ha sido escenario en la mañana de este miércoles de las tradicionales Campanadas Infantiles, una cita que cada año permite a los más pequeños despedir el año de forma divertida y segura, adelantando las uvas con gominolas y música.

Desde las 11.00 horas, cientos de familias han disfrutado de la animación previa y del reparto de cotillones infantiles, en un ambiente festivo marcado por la alegría y la complicidad entre padres e hijos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

«Es una manera preciosa de que los niños vivan la emoción de las campanadas sin tener que trasnochar», comentaba una madre mientras ajustaba el sombrero del cotillón a su hijo.

El momento más esperado ha llegado con las doce campanadas simbólicas, guiadas por un maestro de ceremonias que ha convertido la cuenta atrás en un espectáculo lleno de risas y aplausos.

«¡Feliz Año 2026!» ha resonado en la Plaza Mayor entre serpentinas y confeti, mientras los pequeños brindaban con sus gominolas de la suerte.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada por los concejales Alfonso Esteban, Santiago López, Roberto Narro, David García, Chema Antón y Eva Henche, quienes han compartido este momento con las familias.

«Hoy la Plaza Mayor late con la ilusión de los niños, que son el corazón de nuestra Navidad», ha destacado la alcaldesa.