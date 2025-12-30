Varios sucesos notificados al Consejo de Seguridad Nuclear por esta central de Guadalajara en 2025; los detalles

Los titulares de las centrales nucleares notificaron al menos 36 sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) durante 2025, según recoge el regulador en su web. De ellos, 21 fueron sucesos de 24 horas y 15, de cuatro. Nueve de los 21 sucesos de 24 horas se produjeron durante el ‘apagón’ del 28 de abril.

De todos ellos, sólo uno tuvo una clasificación mayor al cero en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) en el momento de la notificación y no fue ninguno de los que tuvieron lugar durante el ‘apagón’. En concreto, el CSN catalogó como nivel 1 (anomalía) un suceso notificado por el titular de Vandellós II el 1 de julio, cuando informó de que la válvula de alivio de uno de los generadores de vapor permanecía inoperable de forma inadvertida desde el 28 de abril.

El titular ya había observado un comportamiento anómalo de dicha válvula durante el ‘apagón’. En ese momento, la inspeccionó y la sometió a pruebas en presencia de mantenimiento mecánico, sin identificar ninguna anomalía de funcionamiento. A su vez, tampoco detectó anomalías durante la subida de carga, ni durante las pruebas periódicas realizadas a potencia hasta la fecha.

No obstante, identificó que su apertura solo se producía cuando previamente estaba aislada por su válvula motorizada durante las comprobaciones efectuadas tras la notificación. Entonces la declaró inoperable y llevó a cabo las labores necesarias para su reparación. Este tipo de fallo observado condujo al titular a considerar que la válvula había permanecido inoperable desde el 28 de abril.

Dado que no se pudo garantizar que la válvula pudiera haber desempeñado correctamente su función de seguridad al incumplir las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), el CSN clasificó a lo acaecido como un suceso de nivel 1. Sin embargo, destacó que éste no tuvo impacto en los trabajadores, el público ni el medioambiente.

Al margen de esto, uno de los dos sucesos que notificó Trillo (Guadalajara) fue el fallecimiento de un trabajador por causas no relacionadas con su actividad laboral. Si bien el titular de la central comunicó lo acontecido al CSN, el regulador especificó que dado que la muerte no tiene relación con la seguridad nuclear o radiológica por lo que no aplicaba su clasificación mediante la Escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES).

Las instalaciones nucleares que notificaron más sucesos fue Almaraz (Extremadura), que entre los dos reactores sumaron un total de nueve; y Vandellós II (Tarragona), también con nueve; Ascó (Tarragona), que entre los dos reactores notificó seis; Cofrentes (Valencia) con cinco; Trillo (Guadalajara) con tres; y Santa María de Garoña (Burgos) –en fase uno de desmantelamiento– y la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) con dos.

Durante el ‘apagón’ del 28 de abril, Ascó I y II, Vandellós II, Almaraz I y II, Cofrentes, Trillo, Santa María de Garoña y Juzbado notificaron la puesta en marcha de sus distintos sistemas de seguridad debido a la pérdida total de suministro de energía eléctrica exterior. De esta manera, las centrales arrancaron sus respectivos generadores diésel de emergencia y el titular de la fábrica de combustible nuclear hizo lo propio y, además, detuvo el movimiento de material nuclear.

En comparación, en 2024 se notificaron al CSN un total de 37 sucesos. De ellos, 22 fueron de 24 horas y 15, de cuatro horas. En este caso, ninguno tuvo una clasificación mayor al cero en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). En 2024, la central que más sucesos registró fue Ascó, con un total de 14 entre los dos reactores; seguida de Vandellós II, con ocho; Almaraz y Cofrentes, con seis; Trillo, con dos; y Garoña, con uno.

En 2025 se han notificado un total de 36 sucesos, uno menos que en 2024. En los últimos 35 años, el año en el que menos sucesos se han notificado fue el 2016, con 22; y el año en el que más, 1994, con 141.