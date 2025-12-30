El pueblo de Guadalajara que se prepara para recibir a los Reyes Magos desde el cielo

La Cabalgata de Reyes de Alarilla (Guadalajara), declarada fiesta de Interés Turístico Regional, volverá a celebrarse este año en la tarde del 5 de enero, como es tradición desde hace 35 años y si la meteorología lo permite, ya que el año pasado no fue posible llevarla a cabo.

La peculiaridad de esta celebración, que organiza la asociación deportivo-cultural de Alarilla junto al Ayuntamiento de la localidad y en la que participa todo el pueblo, es que los Reyes Magos descienden en ala delta y sus correspondientes pajes en parapente, adornados con bengalas y luces led de bonitos y variados colores.

“Parece que el tiempo nos va a respetar este año, eso sí, con mucho frío pero sin lluvia porque el año pasado fue una pena y no pudimos celebrarla”, ha señalado en declaraciones a EFE Alba Lorenzo, presidenta de la asociación, que se vuelca con decenas de voluntarios para prepararla.

“Estos días estamos trabajando sin parar, lo hacemos todo el año pero estos últimos días estamos todo el día con ello y espero que podamos disfrutarlo”, añade Lorenzo, quien destaca que viene gente de todos los puntos de España a verla.

Entre 2.500 y 3000 personas asisten cada edición a esta peculiar cabalgata que se lleva a cabo gracias a profesionales de las escuelas de vuelo participantes que ensayan ya para el gran día.

La tradición marca que los Reyes Magos desciendan en sus alas delta iluminadas por ocho bengalas cada una, y acompañados de fuegos de aterrizaje, para tomar tierra en una explanada iluminada por una treintena de antorchas donde recibirán a los niños.

Los vecinos decoran el pueblo para ese día, y habrá además un pequeño mercadillo navideño en el que se repartirán castañas asadas, chocolate caliente acompañado de bizcochos, caldo caliente y chorizos al vino.