UGT denuncia «fraude» en subcontratación de personal en la Seguridad Social de Guadalajara

UGT acudirá en los próximos días a los tribunales para denunciar «fraude» en la contratación de la subcontrata que se ocupa del servicio de mantenimiento de las tres sedes del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en la provincia de Guadalajara.

En nota de prensa, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Castilla-La Mancha ha explicado que cada dos años, cada vez que el INSS renueva la adjudicación de estas tareas a una empresa nueva, no se respeta la antigüedad de estos trabajadores.

Según el responsable de Formación, Igualdad y Área Externa de FeSMC, Paco Sánchez, el próximo 1 de enero Erasmil dejará la concesión de este servicio y pasará a manos de Elecnor, la cual «no solo continuará con esta práctica de fraude, sino que además no renovará a dos de estos trabajadores».

Paco Sánchez ha agregado que el sindicato se reserva medidas más drásticas y contundentes si, a 1 de enero, a estos trabajadores no se les mantiene la antigüedad y si se produce la no renovación de los dos compañeros.