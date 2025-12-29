El Ayuntamiento de Guadalajara anuncia la disolución de su única empresa mixta

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha anunciado la decisión del Ayuntamiento de iniciar el proceso de disolución de la única empresa mixta que aún mantiene la institución, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Guadalajara, al considerar que ya no tiene sentido la participación municipal en una actividad que dejó de ser competencia local hace casi tres décadas.

La regidora ha realizado este anuncio durante su comparecencia ante los medios de comunicación para presentar el proyecto de Presupuesto para 2026, un encuentro en el que ha explicado que esta sociedad se creó en un contexto muy distinto, cuando los ayuntamientos estaban obligados a prestar los servicios funerarios, una situación que cambió con la liberalización del sector en 1996.

«No tiene ningún sentido que el Ayuntamiento forme parte de una empresa que se creó para prestar un servicio que hoy no es competencia municipal», ha afirmado la alcaldesa.

Y es que, el mercado funerario funciona actualmente de manera liberalizada y está en manos de varias empresas privadas, por lo que la presencia del Ayuntamiento en una sociedad de este tipo carece de justificación.

«Una vez liberalizados los servicios funerarios, no tiene sentido que el Ayuntamiento mantenga participación en ninguna empresa», ha insistido.

El Consistorio cuenta con un porcentaje de participación en esta empresa mixta de un 10% y la previsión del equipo de gobierno es que a lo largo de este año se proceda a su disolución, culminando así un proceso de reorganización de las sociedades municipales.

«No tiene ningún sentido formar parte de una empresa en la que no tenemos ningún tipo de competencia una vez liberalizados los servicios funerarios», ha incidido.

AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES

En el mismo encuentro con los medios, la alcaldesa se ha referido a la situación de las ayudas a las escuelas infantiles privadas.

Guarinos ha recordado que el pasado año no fue posible convocar determinadas subvenciones debido a las limitaciones impuestas por el Ministerio para ejercer competencias no propias, a pesar de la buena situación económica municipal.

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento optó por reforzar las ayudas directas a las familias como fórmula para no perjudicar la conciliación.

«Lo que hicimos fue incrementar las ayudas a las familias para compensar la pérdida de esa convocatoria», ha señalado la alcaldesa, subrayando que el objetivo ha sido mantener el apoyo a la educación infantil y a la conciliación laboral y familiar, aunque por una vía distinta.