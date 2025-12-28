20 años de un Belén Viviente que sorprende: Guadalajara está de celebración

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado este sábado en la celebración del 20 aniversario del Belén Viviente de Galápagos, un evento plenamente consolidado como referente cultural y festivo de la provincia de Guadalajara y de la región, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2022 por el Ejecutivo autonómico.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asistido a esta importante cita acompañada del alcalde de Gálapagos, Guillermo Manuel Rodríguez, la delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, y la diputada provincia de Cultura, Sabrina Escribano, donde ha destacado que el Belén Viviente es “un ejemplo de cómo las tradiciones mantienen vivos nuestros pueblos, generan identidad colectiva, atraen visitantes y se convierten en motor económico para el medio rural”. Solo el pasado año más de 3.000 personas visitaron la representación, “una cifra que demuestra la fuerza de esta iniciativa y que esperamos incluso superar este año”.



García Torijano ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento de Galápagos, de la Asociación Cultural “Belén Viviente de Galápagos” y de las más de 150 personas voluntarias que participan cada año en la confección del vestuario, la escenografía, la organización y la puesta en escena, subrayando que “este belén viviente es el reflejo del compromiso, el esfuerzo colectivo y el orgullo de un pueblo que cree en sus tradiciones”.



Además de su relevancia cultural y turística, la consejera ha destacado el importante valor social del evento, especialmente en el medio rural. “Estas celebraciones generan convivencia, fortalecen los lazos entre vecinos, ayudan a combatir la soledad no deseada y ofrecen espacios de encuentro para personas de todas las edades”, ha señalado, recordando que “la cultura también es bienestar, apoyo emocional y comunidad”.



El Belén Viviente de Galápagos forma parte del amplio patrimonio festivo de Castilla-La Mancha, donde numerosas celebraciones cuentan con la declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional o Provincial, consolidando a la Comunidad Autónoma como “una tierra de tradiciones vivas que impulsan el turismo, apoyan el desarrollo rural y preservan nuestro patrimonio inmaterial”.



La consejera ha recordado, además, que el Gobierno regional mantiene una firme apuesta por proteger y apoyar estas manifestaciones culturales, como demuestra la reciente declaración del Belén Viviente de Vega del Codorno como Bien de Interés Cultural, con casi seis décadas de historia y una puesta en escena única en su emblemática gruta natural.



Finalmente, Bárbara García Torijano ha felicitado al municipio de Galápagos por estos 20 años de trabajo, ilusión y compromiso colectivo, animando a la ciudadanía a visitar y disfrutar de esta representación “que cada año crece, emociona y demuestra que nuestras tradiciones tienen presente y mucho futuro en Castilla-La Mancha”.