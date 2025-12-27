Nuevo millonario en Guadalajara: un único acertante gana más de un millón con la Bonoloto

La suerte ha sonreído este sábado a la provincia de Guadalajara, donde se ha validado el único boleto acertante de Primera Categoría del sorteo de la BonoLoto, celebrado el 27 de diciembre de 2025.

El premio, correspondiente a seis aciertos, asciende a 1.124.726,24 euros y ha sido sellado en el Despacho Receptor nº 38.095 de El Casar, ubicado en la Cañada de la Honda, s/n, dentro del Centro Comercial Los Arenales. Se trata del único boleto ganador de la máxima categoría en este sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 34, 11, 32, 09, 29 y 37, con el 07 como número complementario y el 1 como reintegro. La recaudación total del sorteo alcanzó los 2.502.106,50 euros.

En Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), se registraron tres boletos premiados, validados en Prats de Lluçanès (Barcelona), Balaguer (Lleida) y Port d’Alcúdia (Illes Balears), cada uno de ellos con un premio de 53.056,53 euros.

El sorteo también repartió premios en el resto de categorías, con más de 499.000 reintegros, consolidando una jornada especialmente afortunada para los jugadores de la BonoLoto y, en especial, para Guadalajara, que se convierte en el epicentro de la gran noticia del día.