Guadalajara regulariza casi 67.000 euros en facturas fuera de contrato: aprueba un reconocimiento extrajudicial

El Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado este viernes, 26 de diciembre, en el Centro Social Los Valles, la sesión ordinaria del Pleno municipal correspondiente al mes de diciembre y último pleno del año.

La sesión plenaria ha incluido asuntos de gestión económica, bonificaciones fiscales, cuestiones urbanísticas y diversas mociones presentadas por los grupos municipales.

En materia económica, el Pleno abordó un Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, que fue aprobado con 13 votos a favor del PP y Vox y 10 abstenciones del PSOE y Aike.

Con él se reconoció la obligación de pago sobre 34 facturas, por un importe total de 66.980 euros, mediante reconocimiento extrajudicial con cargo a las correspondientes aplicaciones presupuestarias.

El concejal de Hacienda destacó que el Ayuntamiento gestiona más de 8.000 facturas y un presupuesto cercano a 100 millones de euros, subrayando que «los reconocimientos extrajudiciales son algo excepcional y lo serán cada vez menos, pues los servicios municipales están cada vez más ordenados».

Asimismo, el Pleno aprobó por unanimidad los cuatro expedientes relativos a bonificaciones del 95% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), vinculadas a proyectos de interés educativo y a la instalación de placas fotovoltaicas, así como la solicitud de nulidad de una liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En materia urbanística, el Pleno rechazó, con 22 votos del PP, Vox y PSOE, el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Municipal Aike contra el acuerdo adoptado el pasado 31 de octubre, por el que se resolvía la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP-pp-09 del Plan General de Ordenación Urbana.

También en materia urbanística, el Pleno aprobó por unanimidad la Modificación Puntual del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, consistente en la variación de la línea de delimitación de aplicación de las ordenanzas 02 y 06 en dos solares situados en la confluencia de las calles Aldonza de Mendoza y Ferial.

Esta modificación permitirá una mejor adaptación de los usos previstos en la zona, favoreciendo el desarrollo ordenado del entorno urbano.

MOCIONES

Tras dar cuenta de Relación de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y concejalías delegadas el pleno abordó el debate y la votación de las seis mociones presentadas por los diferentes grupos municipales.

Fueron rechazadas las dos mociones presentadas por el grupo municipal PSOE relacionadas con la accesibilidad universal en la ciudad y con los canales de comunicación institucionales, ambas con 13 votos en contra (PP y VOX) y 10 a favor (PSOE y AIKE).

También fueron rechazadas, con igual votación, las mociones del grupo municipal Aike sobre actividad comercial en el Mercado de Abastos, que incorporó una transaccional del PSOE, y sobre el problema que ocasionan las toallitas en el río Henares.

Sí fueron aprobadas las mociones del grupo municipal del PP relativas a la situación de los trabajadores autónomos, y a la depuración de responsabilidades y convocatoria urgente de elecciones generales ante la crisis institucional y la corrupción política, en ambos casos con los 13 votos a favor del PP y Vox, 9 votos contra del PSOE y la abstención Aike.

Esta última ha sido objeto de una dura crítica por parte de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luzm, que ha asegurado «que no ha buscado ni la regeneración democrática, ni la defensa de las instituciones, sino el ruido político, la confrontación y el uso partidista de un asunto extremadamente serio». «No aporta soluciones, no mejora la vida de los vecinos y vecinas de Guadalajara y no tiene nada que ver con las competencias de este Ayuntamiento, porque Guarinos está utilizando el pleno municipal como una trinchera para trasladar una batalla partidista nacional», ha afirmado De Luz.

En el turno de ruegos y preguntas, el grupo socialista preguntó por el plus de fin de semana relacionado con el personal del servicio de Parques y Jardines, la climatización del Centro Social Cuartel del Henares y la Junta Local de Seguridad previa al encuentro de fútbol de la Copa del Rey en el Escartín.

Por su parte, el Grupo Aike preguntó por la renovación del Plan de Igualdad municipal, el reparto de la publicidad institucional en la campaña de Navidad y las condiciones de seguridad en el partido celebrado en el Pedro Escartín el pasado día 16.

CONDENA A LA VIOLENCIA MACHISTA Y FELICITACIÓN A LA CORPORACIÓN

En el inicio de la sesión, la alcaldesa Ana Guarinos ha realizado un recordatorio de las últimas víctimas de violencia de género en España, mencionando los casos confirmados en las últimas semanas y la gravedad de esta lacra que sigue golpeando a mujeres y menores.

Ha detallado que, con las confirmaciones recientes, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 47 en lo que va de 2025 y 1.342 desde 2003, mientras que los menores huérfanos son 35 este año y 504 desde 2013. Además, 3 menores han sido asesinados en 2025 y 65 desde 2013.

«Desde el Ayuntamiento de Guadalajara expresamos nuestro más absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, reafirmando nuestro compromiso para erradicarla y la necesidad de unidad institucional y social para poner fin a esta lacra. Trasladamos nuestro pesar y condolencias por estos asesinatos y nuestro cariño y afecto a las familias afectadas», ha concluido.

Antes de levantar la sesión, la alcaldesa Ana Guarinos trasladó su felicitación a toda la Corporación municipal y a la ciudadanía, deseando un buen fin de año y, especialmente, un 2026 lleno de salud, «lo más importante en la vida y que sólo valoramos cuando se pierde».

Asimismo, expresó sus mejores deseos para Guadalajara y para los guadalajareños, confiando en que el nuevo año traiga muchos éxitos colectivos, «porque los logros de cada persona, de la gente y las gentes de Guadalajara, son también los logros de esta ciudad».

Guarinos destacó que Guadalajara cuenta con «gente maravillosa que hace ciudad y permite que avancemos y progresemos juntos, para que Guadalajara sea cada día un lugar mejor donde vivir, formar una familia y trabajar».