Más de medio millón para vigilar la provincia: la Diputación de Guadalajara financia cámaras de seguridad en 181 municipios

La Diputación provincial subvencionará con 557.453 euros el mantenimiento de vídeo cámaras de vigilancia a 181 entidades locales de la provincia de Guadalajara, de las que 172 son municipios y nueve son Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIMs).

La Junta de Gobierno ha aprobado este martes la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones, dirigida a ayuntamientos de municipios y EATIMs de la provincia con menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de sufragar en su totalidad los costes derivados del mantenimiento de los puntos de videovigilancia durante este 2025.

Esta medida se enmarca en el Plan Provincial de Videovigilancia y Seguridad de la Diputación provincial, que tiene como objetivo garantizar la seguridad en los núcleos de población a través de una red de cámaras instaladas en los accesos, ya sea por carretera convencional, camino asfaltado u hormigonado.

A partir de 2026, la Diputación asumirá directamente el mantenimiento y la gestión de todas las videocámaras de los accesos a los núcleos de población incluidos en este Plan, una vez quede formalizado el contrato para la gestión de estos dispositivos, ha informado la Diputación en un comunicado.

CARRETERA GU-1057

De otro lado, la Diputación de Guadalajara llevará a cabo obras de refuerzo y mejora del firme de la carretera GU-1057, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0,000 y 5,600, que discurre desde el enlace con la N-320, en El Casar, hasta la conexión con la CM-1002, a su paso por el término municipal de Valdenuño Fernández.

En la sesión ordinaria de este martes, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto técnico de esta actuación, incluida en el plan de mantenimiento de carreteras de 2025, con un presupuesto total de 1.201.131 euros.

Los trabajos consistirán en el refuerzo y mejora a sección completa de la capa de rodadura en un tramo de 5,6 kilómetros mediante la aplicación de mezcla bituminosa, con el objetivo de mejorar la capacidad portante, impermeabilizar la superficie y aumentar la adherencia de la vía. Asimismo, se renovará la señalización vertical y horizontal.

El plazo de ejecución de las obras es de seis meses. Durante este período no se producirán cortes totales de la carretera, aunque podrán realizarse cortes puntuales y/o desvíos provisionales por otro carril o zona alternativa cuando sea necesario, garantizándose en todo momento el paso de los vehículos de emergencia.

TEJADO DEL CUARTEL DE CIFUENTES

Esta última Junta de Gobierno también ha aprobado el proyecto técnico para el arreglo del tejado del cuartel de la Guardia Civil de Cifuentes, con un presupuesto total de 150.000 euros. La actuación, que tendrá un plazo de ejecución de nueve meses, permitirá mejorar el estado de la cubierta del edificio, que presenta deficiencias derivadas de su antigüedad.

El objetivo es evitar filtraciones de agua y garantizar unas condiciones óptimas de aislamiento y conservación. Esta inversión forma parte del convenio anual que la Diputación de Guadalajara mantiene con la Dirección General de la Guardia Civil desde el año 2020, destinado a la reparación y conservación de los acuartelamientos de este Cuerpo en la provincia.

En virtud de dicho convenio, la Diputación de Guadalajara asume la financiación, la elaboración del proyecto, la gestión del expediente de contratación y la dirección facultativa de la obra.

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Comandancia de Guadalajara, se encarga de tramitar y abonar los permisos, licencias y autorizaciones administrativas necesarios para la ejecución de los trabajos.