Más allá del diagnóstico: Oncología de Guadalajara participa en ‘A Pulmón’ para dar esperanza

El servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha participado en una de las iniciativas del proyecto ‘A pulmón’ de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón.

El proyecto consiste en la organización de actividades de montaña que contribuyen a reducir estigmas y dar visibilidad al cáncer de pulmón, así como a ofrecer un mensaje de esperanza para personas con cáncer de pulmón o que han sobrevivido a la enfermedad, por su capacidad de afrontar nuevos desafíos.

La última propuesta celebrada y con la que han cerrado su tercera temporada ha tenido lugar en la provincia de Guadalajara con sendos ascensos al Pico del Lobo y al cerro Cabeza de Ranas. La subida al Pico del Lobo, la montaña más elevada de la sierra de Ayllón, con 2.274 metros, partía desde la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, mientras que la ruta que ascendía al cerro cabeza de Ranas partía desde Majaelrayo.

La iniciativa ha contado con la participación de un grupo de personas afectadas por esta enfermedad, que han estado acompañadas por los especialistas Sara Cerezo, oncóloga médica del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, y también por Luis Enrique Chara, del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Guadalajara, y Linda Ospino, residente de este servicio.

El doctor Javier Cassinello, jefe del servicio Oncología Médica del Hospital de Guadalajara, ha destacado que actividades como ésta permiten “visibilizar el cáncer de pulmón, potenciar el deporte de montaña en grupo y propiciar un espacio en el que compartir experiencias en contacto con la naturaleza”, disfrutando en este caso de las vistas de las cumbres del Ocejón y la sierra de Ayllón. Se pueden ver imágenes de la actividad en https://www.youtube.com/watch?v=SpdTNlOgqco.

Las personas afectadas por la enfermedad que se han sumado a esta etapa han considerado el valor de estas propuestas que facilitan sumarse a experiencias junto a personas en la misma situación y visibilizar la enfermedad desde una perspectiva esperanzadora.

Actividades como ésta, ha considerado el doctor Chara, permiten visibilizar que “después de un diagnóstico de cáncer de pulmón no sólo es posible sobrevivir sino vivir con plenitud y afrontar nuevos retos”. Además, ha insistido en la importancia del ejercicio físico para la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas con cáncer.

El objetivo: visibilizar y exponer esperanza

‘A Pulmón’ es una iniciativa de AEACaP que busca dar visibilidad al cáncer de pulmón a través del deporte de montaña y mostrar otro punto de vista para eliminar estigmas y promover una visión de esperanza frente a esta enfermedad. Cuenta con la participación tanto de pacientes o personas que han superado este tipo de cáncer como deportistas y profesionales sanitarios.

Su actividad se inició en 2023 y desde entonces han ascendido varias de las cumbres más representativas de la península ibérica. En la edición de 2025 ha incluido no sólo el ascenso a cumbres exigentes sino que ha incorporado rutas de senderismo más accesibles para facilitar la incorporación de pacientes que quieran iniciarse en el deporte de montaña, siempre con supervisión médica y con el acompañamiento de guías especializados.

En su tercera edición, el proyecto ha invitado a ascender cumbres en Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha y ha ofrecido un nuevo formato de rutas de senderismo con propuestas que han tenido lugar en Madrid, Barcelona y Valencia.

Los objetivos de ‘A Pulmón’ son eliminar el estigma asociado al cáncer de pulmón y que no se asocie exclusivamente a sufrimiento, limitación, tabaquismo o rechazo, sino que se pone el foco en la fuerza de las personas, la capacidad de vivir y afrontar nuevos desafíos y favorece una visión más amplia y humana del cáncer.

Otros fines son dar visibilidad a la enfermedad y acompañar a quienes la padecen y promover la actividad física a través del deporte de montaña contribuyendo al bienestar físico y emocional de estas personas. Además, estas actividades constituyen un espacio de apoyo, convivencia e intercambio de experiencias entre pacientes, supervivientes, profesionales y familiares y se incide en que las personas con cáncer de pulmón pueden ser personas activas que afrontan proyectos y desafíos.

Por otra parte, durante las actividades se informa sobre la enfermedad, se comparten experiencias y se habla de tratamientos, calidad de vida y aspectos médicos y emocionales.