Aviso amarillo por nevadas este domingo en Cuenca y Guadalajara

Según la Aemet se podrían alcanzar por acumulaciones los 5 y hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas

infoCLM Send an email 20 diciembre, 2025 - 19:38
Foto de archivo de una nevada en la provincia de Albacete

La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar este domingo los avisos amarillos por nevadas en la Serranía de Cuenca y en las comarcas y Serranía de Guadalajara y Parameras de Molina, en la provincia de Guadalajara, por acumulaciones que pueden alcanzar los 5 y hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas.

En la Serranía de Guadalajara, el aviso se activará en la medianoche de este sábado al domingo y en las otras dos comarcas, a las 6:00 horas del domingo, con la previsión de que se desactiven al final de la jornada.

Este domingo en Castilla-La Mancha se esperan cielos nubosos o cubiertos, pasando a intervalos nubosos por el oeste durante la tarde y también se prevén brumas y nieblas persistentes en zonas altas asociadas al paso de nubosidad baja.

Las lluvias y los chubascos serán generalizados, desplazándose de oeste a este, y afectarán más a zonas de montaña, con la previsión de que remitan al final del día.

La cota de nieve comenzará en los 1.100-1.300 metros y bajará de noroeste a sureste hasta situarse sobre 900-1.000 metros por la tarde, con acumulaciones de nieve en el Sistema Ibérico y Central , Alto Tajo y zonas altas de Alcaraz y Segura.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso, localmente notable en zonas de Guadalajara y Toledo, que se producirán al final del día, mientras que el descenso en las máximas será de ligero a moderado.

Se esperan heladas en los sistemas Ibérico y Central y heladas débiles en amplias zonas de las provincias de Guadalajara y Cuenca, de La Mancha, Alcaraz y Segura y en los Montes de Toledo.

De este modo, en las capitales de provincia las temperaturas mínimas no superarán los 0 grados en Cuenca y Guadalajara, 1 grado en Albacete y Ciudad Real y 2 grados en Toledo, mientras que las máximas marcarán 5 grados en Cuenca, 7 en Guadalajara, 8 en Ciudad Real, 9 en Albacete y 10 grados en Toledo.

El viento soplará flojo de oeste y suroeste, con rachas fuertes en zonas altas del sureste.

infoCLM Send an email 20 diciembre, 2025 - 19:38
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba