Aviso amarillo por nevadas este domingo en Cuenca y Guadalajara

La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar este domingo los avisos amarillos por nevadas en la Serranía de Cuenca y en las comarcas y Serranía de Guadalajara y Parameras de Molina, en la provincia de Guadalajara, por acumulaciones que pueden alcanzar los 5 y hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas.

En la Serranía de Guadalajara, el aviso se activará en la medianoche de este sábado al domingo y en las otras dos comarcas, a las 6:00 horas del domingo, con la previsión de que se desactiven al final de la jornada.

Este domingo en Castilla-La Mancha se esperan cielos nubosos o cubiertos, pasando a intervalos nubosos por el oeste durante la tarde y también se prevén brumas y nieblas persistentes en zonas altas asociadas al paso de nubosidad baja.

Las lluvias y los chubascos serán generalizados, desplazándose de oeste a este, y afectarán más a zonas de montaña, con la previsión de que remitan al final del día.

La cota de nieve comenzará en los 1.100-1.300 metros y bajará de noroeste a sureste hasta situarse sobre 900-1.000 metros por la tarde, con acumulaciones de nieve en el Sistema Ibérico y Central , Alto Tajo y zonas altas de Alcaraz y Segura.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso, localmente notable en zonas de Guadalajara y Toledo, que se producirán al final del día, mientras que el descenso en las máximas será de ligero a moderado.

Se esperan heladas en los sistemas Ibérico y Central y heladas débiles en amplias zonas de las provincias de Guadalajara y Cuenca, de La Mancha, Alcaraz y Segura y en los Montes de Toledo.

De este modo, en las capitales de provincia las temperaturas mínimas no superarán los 0 grados en Cuenca y Guadalajara, 1 grado en Albacete y Ciudad Real y 2 grados en Toledo, mientras que las máximas marcarán 5 grados en Cuenca, 7 en Guadalajara, 8 en Ciudad Real, 9 en Albacete y 10 grados en Toledo.

El viento soplará flojo de oeste y suroeste, con rachas fuertes en zonas altas del sureste.