La Copa del Rey le puede salir muy cara al Guadalajara: abren expediente sancionador con multa de 78.000 euros

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado un procedimiento sancionador grave contra el Club Deportivo Guadalajara por la instalación de tres módulos de gradas supletorias en el estadio Pedro Escartín sin contar con la preceptiva licencia municipal.

Según un decreto firmado por la Concejalía de Urbanismo, al que ha tenido acceso EFE, se abre expediente por la instalación de gradas supletorias sin contar con la preceptiva licencia municipal.

Los actos son constitutivos de una infracción urbanística calificada como grave y sancionada con una multa de 6.001 a 150.000 euros según se determine en la instrucción.

Los actos realizados son constitutivos de una infracción urbanística prevista en el artículo 165 de Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), calificada como grave y sancionada con una multa de 6.001 a 150.000 según se determine en la instrucción.

En concreto, el decreto señala al interesado que le correspondería una sanción de 78.000 euros correspondiente al grado medio.

El Club Deportivo Guadalajara tiene 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas, o también puede reconocer voluntariamente su responsabilidad y se le aplicaría una reducción del 20% del importe de la sanción propuesta, por lo que ascendería a 62.400 euros.

Esta reducción también se aplicaría de abonar directamente la sanción sin solicitar recurso.

El partido de Copa del Rey de este martes entre el Deportivo Guadalajara y el Barcelona sufrió un retraso de media hora debido a que las gradas supletorias estaban precintadas al no estar autorizada la instalación, y por unos minutos se dudó de su habilitación aunque finalmente el Consistorio lo autorizó tras completar la documentación pendiente el Club y se habilitaron las gradas.

El miércoles la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, aseguró que la seguridad primaba ante todo en el partido de fútbol, mientras el grupo socialista en el Ayuntamiento ha culpado al equipo de gobierno de lo sucedido y considera que el Consistorio debería haberse puesto a disposición del club para apoyar y asesorarlo de forma diligente.