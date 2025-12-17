Herido tras caer desde tres metros de altura en Guadalajara

Herido un trabajador tras caer desde una altura de tres metros en Guadalajara

infoCLM Send an email 17 diciembre, 2025 - 10:39
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Un trabajador de 55 años de edad ha resultado herido tras caer desde una altura de tres metros mientras trabajaba en una obra situada en la calle Virgen de la Hoz de Guadalajara.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 8.22 horas de este miércoles, cuando el trabajador estaba subido en un dumper.

En el operativo han participado una ambulancia de soporte vital, una UVI que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara, así como agentes de Policía Nacional y Local.

infoCLM Send an email 17 diciembre, 2025 - 10:39
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba