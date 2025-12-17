Herido tras caer desde tres metros de altura en Guadalajara

Un trabajador de 55 años de edad ha resultado herido tras caer desde una altura de tres metros mientras trabajaba en una obra situada en la calle Virgen de la Hoz de Guadalajara.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 8.22 horas de este miércoles, cuando el trabajador estaba subido en un dumper.

En el operativo han participado una ambulancia de soporte vital, una UVI que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara, así como agentes de Policía Nacional y Local.