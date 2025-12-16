Accidente mortal contra una farola en Guadalajara

Un hombre de 56 años ha fallecido a última hora de este lunes en Villanueva de la Torre (Guadalajara) después de que el turismo en el que viajaba chocara contra una farola.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha ocurrido a las 22:30 horas de este lunes en la avenida de América de Villanueva de la Torre, cuando el turismo en el que viajaban dos personas ha chocado contra una farola, lo que ha causado la muerte de uno de los ocupantes, un hombre de 56 años.

Los medios sanitarios que acudieron, en concreto un médico de urgencias y una UVI, no pudieron hacer nada por salvar la vida de este hombre.

Además, la otra persona que iba en el turismo, una mujer de 55 años, sufrió un ataque de ansiedad y fue atendida en el lugar del accidente por el médico de urgencias, sin necesidad de traslado al centro hospitalario.

Al lugar del suceso han acudido un médico de urgencias, una UVI, dos ambulancias y agentes de la Guardia Civil.