Guadalajara refuerza la seguridad para este martes: será histórico

El Ayuntamiento de Guadalajara ha acogido una reunión de la Junta Local de Seguridad, copresidida por la alcaldesa, Ana Guarinos, y la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos, de carácter extraordinaria y urgente, para abordar la organización y coordinación del dispositivo de seguridad que funcionará de cara a la celebración del encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre el CD Guadalajara y el FC Barcelona, que se celebrará este martes en el campo de fútbol de Pedro Escartín.

En la reunión han participado el concejal de Seguridad, Chema Antón, el de Urbanismo, Alfonso Esteban, y el de Festejos, Santiago López Pomeda, así como responsables de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, analizando con detalle el plan de seguridad y movilidad que se desplegará en torno al campo de fútbol y sus vías de acceso, que supondrán una mayor concentración de personas con la llegada de miles de aficionados, según informa el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa ha recordado que el evento del próximo día 16 es un acontecimiento «histórico» para la ciudad de Guadalajara, un partido que va a atraer a un gran número de personas al campo de fútbol y a las proximidades de este, por lo que el dispositivo de seguridad tiene que estar perfectamente organizado para que todo discurra con normalidad, haciendo hincapié en la importancia de la coordinación entre administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También ha subrayado que, desde el mismo momento en que se conoció la celebración del encuentro, el Ayuntamiento ha trabajado de forma intensa en la planificación de todos los dispositivos necesarios, en colaboración con la Policía Nacional, Guardia Civil y resto de personal implicado en el dispositivo necesario para un evento de estas características.

Este esfuerzo ha abarcado aspectos clave como la seguridad, la regulación del tráfico, la habilitación de vías de evacuación, la limpieza y la organización del transporte urbano, «con el objetivo de garantizar que el evento se desarrolle con total normalidad y seguridad para todos los asistentes».

Asimismo, ha agradecido el esfuerzo extraordinario que se va a realizar para garantizar la protección de las personas y el normal desarrollo de este partido que calificó como «un momento histórico para la ciudad que ha generado muchas ilusiones y que todas las personas tienen que poder disfrutar con total seguridad».

La subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, Susana Cabellos, ha comprometido la total colaboración y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que reforzarán su presencia con unidades de apoyo extraordinarias.