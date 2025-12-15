Flick y el FC Barcelona se preparan para llegar a Guadalajara 

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha subrayado este lunes la importancia de la mentalidad y la actitud en la previa del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al CD Guadalajara en el Estadio Pedro Escartín y ha remarcado que su equipo debe afrontar el duelo con la misma exigencia que un encuentro de LaLiga y demostrar desde el inicio su nivel competitivo.

«Lo hemos hablado, se trata de la mentalidad y la actitud y los jugadores lo saben. Depende de nosotros cómo empiece el partido. Para mí, es algo básico el demostrar lo que valemos. En la última temporada jugamos contra el Barbastro y lo dimos todo y demostramos lo que valemos. Este año tenemos que hacer lo mismo», aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico alemán insistió en que no hay margen para la relajación pese al papel de favorito del Barça. «Es lo mismo, en estos partidos hay que jugar como en LaLiga, somos favoritos pero hay que estar preparados y quiero ver calidad en el terreno de juego», señaló.

Flick explicó que todavía no ha decidido el once inicial y que esperará hasta última hora tras una sesión de recuperación. «No he decidido el once titular. Hemos hecho una sesión de recuperación, les vamos a dar 24 horas más para recuperarse y mañana veremos. Joan Garcia tendrá descanso y hablaré con ‘Tek’ y Marc antes del partido, no es momento de tomar decisiones ahora, lo haré mañana», apuntó.

Preguntado por la situación en la portería y el rol de Marc-André ter Stegen, el entrenador azulgrana destacó el nivel del grupo. «Claro, Marc es un portero fantástico, tenemos ahora a tres porteros fantásticos y estoy encantado. Ya veremos qué pasa. Joan Garcia es el número 1 y luego, ya veremos. ‘Tek’ jugó fantástico el año pasado y ganamos títulos con él, y nos ha dado estabilidad mientras Joan ha estado lesionado. Es un jugador muy importante», valoró del polaco.

En relación al futuro de Ter Stegen y la posibilidad de acabar contrato en el Barça aunque no juegue, el técnico fue claro. «Es su decisión. Hemos hablado de su situación, le respeto porque es un portero fantástico y muy buen jugador para nosotros, a nivel humano es muy bueno para el equipo. Pero es él quien debe tomar la decisión», afirmó.

Sobre Robert Lewandowski, Flick confirmó que el delantero está disponible aunque la decisión se tomará antes del partido. «Robert está con nosotros, ha entrenado de forma individual y veremos si está mañana, pero está disponible. Lo decidiremos antes del partido. Quizá cambiemos algo pero queremos ganar, es lo más importante», indicó.

Flick también hizo balance del momento del equipo tras un periodo marcado por las lesiones. «Hemos sufrido mucho en los últimos dos meses por las lesiones, pero en las últimas semanas hemos mejorado mucho, los jugadores han vuelto y están jugando al máximo y vemos la calidad del equipo. Se trata de progresar, después de cada partido hablamos para ver qué hacer mejor. Estamos a mitad de temporada, tenemos mucho más potencial para mejorar y es nuestro objetivo, que en cada partido mejoremos», explicó.

Por último, el entrenador del Barça evitó entrar en polémicas arbitrales y defendió su labor. «Los árbitros son parte del juego, sin ellos no podemos jugar. Todos podemos cometer errores y los árbitros no son una excepción. Tenemos que centrarnos en nosotros y en mi trabajo como entrenador para ver qué puedo mejorar. Los árbitros tienen mucha presión y no es justo ponerles más, no es mi manera de hacer», concluyó.