Colisión entre varios turismos en Guadalajara: hay cinco heridos

Cinco heridos, dos de ellos menores, tras una colisión entre tres turismos en la N-320 en Valdelosllanos

infoCLM Send an email 15 diciembre, 2025 - 20:06
Cinco personas, dos de ellas menores, han resultado heridas este lunes tras una colisión ocurrida entre tres turismos en la carretera N-320 a la altura de Valdelosllanos, pedanía de El Casar (Guadalajara).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el choque ha tenido lugar a las 16.27 horas en el kilómetro 312 de la citada vía.

Los heridos son un menor de 11 años, una menor de 13 y tres mujeres de 19, 47 y 61 años de edad, todos ellos trasladados en una ambulancia de Urgencias y una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Guadalajara.

En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil.

