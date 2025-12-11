Llegan seis ejemplares de caballo de Przewalski a esta finca de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso más en su compromiso con la restauración ecológica y la recuperación de especies amenazadas con la llegada a la finca ‘La Campana’, en Checa, de seis ejemplares de caballo de Przewalski, una subespecie en peligro y considerada el último caballo verdaderamente salvaje que existe en el planeta.

Estos animales ejercerán a partir de ahora un papel clave en el mantenimiento de paisajes abiertos y en la mejora de la biodiversidad del Parque Natural del Alto Tajo, contribuyendo también a la prevención de incendios mediante el pastoreo natural, ha informado la Junta en nota de prensa.

La finca ‘La Campana’, uno de los enclaves de mayor riqueza ambiental del Alto Tajo, fue adquirida hace un año por el Gobierno regional con el objetivo de convertirla en un espacio de referencia para la investigación, la mejora de hábitats y el desarrollo de proyectos de conservación.

Sus cerca de 1.000 hectáreas albergan pinares de montaña, tilos, acebos, fresnos, tejos y fauna emblemática como águilas reales, buitres leonados, alimoches y ungulados como ciervos, corzos o cabra montesa. Los seis caballos recién incorporados, cuatro hembras, un macho joven y un macho adulto, se suman al trabajo previo desarrollado durante meses con otros equinos para comprobar la viabilidad del proceso de renaturalización.

Su llegada ha sido posible gracias a un convenio entre la Junta de Comunidades y la Fundación Española de Renaturalización-Rewilding Spain, entidad que lidera la iniciativa en el Sistema Ibérico Sur y que se encargará del seguimiento científico y del estudio del impacto ecológico de los animales.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, ha destacado que «esta acción demuestra que la conservación de la biodiversidad no es solo una obligación institucional, sino una oportunidad para revitalizar nuestros territorios. La presencia del caballo de Przewalski en ‘La Campana’ nos permite recuperar funciones ecológicas esenciales y reforzar nuestro compromiso con las especies amenazadas».

García ha subrayado también el valor estratégico de este espacio natural «donde investigar, aprender y demostrar que cuidar la naturaleza genera oportunidades y futuro para nuestros pueblos». En este sentido, ha asegurado que «‘La Campana’ simboliza la visión de este Gobierno: unir ciencia, conservación y desarrollo rural sostenible».

Por su parte, el director de la iniciativa de renaturalización de Rewilding Spain en el Sistema Ibérico Sur, Pablo Schapira, ha destacado la importancia de esta colaboración con el Parque Natural del Alto Tajo, porque «permite apoyar los objetivos del parque natural y contribuir a la mejora de hábitats en un espacio protegido de tanta importancia».

Además de gestionar la llegada de los caballos de Przewalski y encargarse a partir de ahora de su monitorización y el estudio de su impacto en este espacio, Rewilding Spain ha colaborado con el parque en el acondicionamiento de algunas infraestructuras existentes en la finca.

Junto con su función ecológica, la presencia de esta especie única se convertirá en un incentivo para el ecoturismo, con el apoyo de empresas y emprendedores de la zona, siguiendo el modelo que ya está dando resultados positivos en otras áreas del Alto Tajo.

Rewilding Spain colaborará en la formación y acompañamiento técnico de proyectos locales vinculados al turismo de naturaleza con el objetivo de que el Parque Natural del Alto Tajo siga consolidándose como un elemento de referencia para el desarrollo socioeconómico de este territorio.

Actualmente existen otros 33 ejemplares de caballo de Przewalski en la comarca, ubicados en los montes de Villanueva de Alcorón, aunque en un territorio no conectado con la finca ‘La Campana’.

Con esta nueva incorporación, Castilla-La Mancha consolida su papel como referente nacional en proyectos de recuperación de grandes herbívoros y de restauración ecológica a gran escala.