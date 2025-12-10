Los camioneros de Toledo y Guadalajara descansan: desarticulada esta organización criminal

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Hispan’, ha detenido a doce personas pertenecientes a un grupo criminal que robaba vehículos en Guadalajara, Madrid y Toledo. Durante la operación se han esclarecido un total de 22 delitos de robo y se han incautado tres camiones de gran tonelaje, un turismo y mercancía valorada en 800.000 euros.

La investigación comenzó tras el aumento de robos en camiones que se encontraban estacionados en áreas logísticas y de servicio de Ocaña (Toledo). Durante la misma se pudo confirmar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, con un claro reparto de funciones, planificación previa y movilidad geográfica entre diferentes provincias, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Los autores se reunían en áreas de servicio próximas a Madrid y, desde allí, se desplazaban a los distintos puntos previamente seleccionados para cometer los robos. Cortaban las lonas de los camiones, sustraían mercancía de alto valor económico –electrodomésticos, cobre, productos de automoción y farmacéuticos, entre otros–, ocasionando un importante perjuicio a las cadenas de suministro y al transportista. A continuación, dejaban ‘enfriar’ los productos sustraídos antes de venderlos en el mercado clandestino.

En la primera fase de la operación se intervenían dos camiones de gran tonelaje, uno cargado con 292 baterías de automoción y otro con productos farmacéuticos valorados en 531.000 euros. Estos bienes recuperados han podido ser entregados a sus legítimos propietarios.

Tras los resultados iniciales, los investigadores detectaban un cambio de estrategia en la organización, que pasó a ocultar los camiones en polígonos industriales y a almacenar la mercancía robada en trasteros de alquiler de la Comunidad de Madrid.

En una segunda fase, se ha detenido en Madrid a seis personas que viajaban en un camión cargado con conservas sustraídas. Además, en el registro de uno de los trasteros se localizaban y aprehendían 466 baterías, 730 placas fotovoltaicas y diversa mercancía de alto valor económico.

La fase final ha tenido como resultado la detención de seis personas más. Además, se ha investigado a tres personas por su vinculación con la organización y a una cuarta por un delito de receptación de mercancía de alto valor económico.