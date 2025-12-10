La última hora sobre los heridos en el accidente de tráfico en Guadalajara

Dos de los heridos en el accidente ocurrido este martes en la carretera N-211 a la altura de Anquela del Ducado (Guadalajara) continúan ingresados en el Hospital de Guadalajara tras ser intervenidos quirúrgicamente, según han confirmado a EFE fuentes del Sescam.

Dos hombres, de 63 y 62 años, y una mujer, de 63, resultaron heridos en la colisión frontal entre dos turismos a las 16:30 horas en el kilómetro 33 de la carretera N-211, y fueron derivados al hospital guadalajareño.

La carretera tuvo que cortarse durante un tiempo para que pudiesen trabajar los efectivos sanitarios que se desplazaron, un helicóptero medicalizado, dos UVI y dos ambulancias de soporte vital básico.

También intervinieron los bomberos de Molina de Aragón, ya que uno de los ocupantes había quedado atrapado en el vehículo, y la Guardia Civil.