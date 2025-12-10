Incendio con heridos en Guadalajara

Dos afectados por inhalación de humo tras el incendio en la cocina de un piso de Guadalajara

infoCLM Send an email 10 diciembre, 2025 - 18:57
Foto de archvo: Miguel Ángel Romero

Una mujer de 24 años y un hombre de 53 han resultado afectados por inhalación de humo este miércoles a consecuencia del incendio registrado en la cocina de un piso ubicado en la planta baja de un edificio de cuatro alturas situado en la calle Doctor González Hierro de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 16.08 horas.

Los dos afectados han sido trasladados al Hospital General de Guadalajara por una ambulancia. El incendio ya se encuentra extinguido por parte de los bomberos de Guadalajara. También han acudido al lugar efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

