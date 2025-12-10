Estallan ante «una fauna silvestre descontrolada que hace inviable la agricultura en Guadalajara»

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha dado la voz de alarma ante lo que describe como «la peor crisis de daños por fauna silvestre en décadas», una situación que consideran que está haciendo «inviable» la actividad agrícola en amplias zonas de la provincia.

Conejos, jabalíes, ciervos y corzos están arrasando cultivos, provocando accidentes de tráfico y generando pérdidas millonarias mientras la Administración «no actúa con la urgencia y contundencia necesarias», opinan desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara.

El presidente de APAG, Juan José Laso, agricultor afectado, lo resume sin rodeos: «La caza deportiva no es la solución. Al contrario, en algunos sitios es un problema, porque lo que hay que hacer es gestionar las poblaciones para disminuir su número real, no para cazar más».

Una de las situaciones más críticas se da con el conejo, cuya presencia «masiva» está devastando cultivos de cereal y zonas enteras del corredor del Henares. Laso, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado que el origen del problema está en las propias infraestructuras: «Las madrigueras están en los taludes de carreteras y vías de tren. Ahí no se puede cazar, y por la noche salen y se comen los cultivos de al lado». Los agricultores denuncian hectáreas completas que ya no pueden cosecharse. En algunos casos, han tenido que instalar vallados costosos que tampoco garantizan el éxito, ha incidido el presidente de esta organización agraria, la más numerosa en la provincia.

CAZA MAYOR FUERA DE CONTROL: GIRASOL ABANDONADO Y CARRETERAS PELIGROSAS

El problema se extiende también a la caza mayor. En numerosas zonas ya no se siembra girasol porque jabalíes, ciervos y corzos lo devoran por completo. La seguridad vial también está en riesgo: «Por la provincia, de noche tienes un 50% de posibilidades de llevarte un corzo o un jabalí. Hay que ir a 40 kilómetros hora solo por miedo», ha denunciado Laso.

La organización ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una actuación real, no solo declaraciones de emergencia cinegética. Entre las medidas solicitadas destaca la de permitir la caza nocturna, autorizar herramientas eficaces como las cajas trampa o el calibre 22 para conejos, cazar todo el año en las zonas declaradas de emergencia y prohibir la muerte de zorros, depredadores naturales del conejo.

«Hay cotos donde sobran los conejos y aún así cazadores están matando zorros. Eso debe prohibirse», ha insistido Laso. Además, desde APAG se reclama que las administraciones, tanto estatal como autonómica, gestionen los animales que proliferan en sus propios terrenos: «Si las carreteras están minadas de bocas, son ellos los que tienen que descartar esos conejos. Están en su terreno», ha recordado el presidente de la asociación.

De su lado, el secretario general de APAG, Antonio Torres, representante en el Consejo Provincial de Caza, ha confirmado que la situación ha llevado a muchos agricultores a renunciar a sembrar determinados cultivos, especialmente de primavera.

«Hay cultivos que ya no se pueden poner. En la zona de Sigüenza, por ejemplo, el girasol ya no se puede sembrar porque se lo come toda la caza», ha lamentado. Torres ha descrito con crudeza la dimensión de un problema que se resume en que «la fauna salvaje está totalmente descontrolada».

«No existe un equilibrio entre la agricultura y la fauna y eso está haciendo la actividad agrícola inviable». Y los daños, además, están conllevando que muchos agricultores se queden sin seguro agrario porque «si bien este cubre poco, al tercer parte te echan. No está hecho para un problema habitual, sino para algo puntual», entendiendo tanto Laso como Torres que la situación deja al agricultor en una situación de «total indefensión».