Un choque frontal entre dos vehículos deja varios heridos en Guadalajara

La colisión frontal entre dos vehículos en la N-211 a la altura de Anquela del Ducado (Guadalajara) se ha saldado con tres personas heridas, que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que indican que el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 33 de la citada vía, a las 16.33 horas.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado bomberos de Molina de Aragón, dos UVIs, dos ambulancias de soperte vital, y un helicóptero medicalizado.