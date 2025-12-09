Un choque frontal entre dos vehículos deja varios heridos en Guadalajara

Una colisión frontal entre dos turismos en la N-211 en Anquela del Ducado deja tres personas heridas

9 diciembre, 2025
La colisión frontal entre dos vehículos en la N-211 a la altura de Anquela del Ducado (Guadalajara) se ha saldado con tres personas heridas, que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que indican que el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 33 de la citada vía, a las 16.33 horas.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado bomberos de Molina de Aragón, dos UVIs, dos ambulancias de soperte vital, y un helicóptero medicalizado.

