Talavera y Guadalajara se llevan los premios gordos de la Copa del Rey: Real Madrid y Barcelona para ellos

El CF Talavera y el CD Guadalajara se han coronado como los más afortunados en la tercera ronda de la Copa del Rey y se enfrentarán ante el Real Madrid y el FC Barcelona tras el sorteo que ha tenido lugar este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

Así, el equipo de Xabi Alonso viajará hasta el municipal de El Prado para enfrentarse al equipo talaverano, mientras que los de Hansi Flick viajarán hasta el Pedro Escartín para enfrentarse a los guadalajareños.

La Copa del Rey viene a actuar como bálsamo tanto de talaveranos como de guadalajareños, que actualmente ocupan puestos de descenso en el Grupo 1 de la Primera Federación.

El CF Talavera es colista del grupo, con 12 puntos, a 5 de la salvación, pero eso no le ha impedido plantarse en esta fase de la Copa del Rey tras eliminar en la primera ronda fuera de casa al Rayo Majadahonda, de Segunda Federación, al que ganó por 1-4; y dar una de las campanadas de la segunda ronda dejando fuera a un histórico como el Málaga, equipo de LaLiga Hypermotion y al que derrotó en El Prado por 2-1.

Por su parte, el CD Guadalajara ocupa la decimoséptima posición del Grupo 1 de Primera Federación, con 17 puntos, los mismos que marcan la salvación que en estos momentos determina la Ponferradina. Los guadalajareños han llegado a estas instancias de la Copa después de un camino aún más difícil, ya que en primera ronda dio cuenta de un equipo de su misma categoría, el Cacereño, al que venció en el Pedro Escartín por 2-1; y en segunda ronda, como el Talavera, consiguió dejar en la cuneta a un equipo de LaLiga Hypermotion, el Ceuta, al que venció también en casa con un solitario gol de Alejandro Cañizo.

De su lado, el Albacete Balompié ocupa actualmente la zona templada de LaLiga Hypermotion después de su victoria este lunes en casa del Burgos, decimotercero con 22 puntos, a tan solo 3 del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports pero únicamente cuatro por encima del descenso. Los albaceteños llegan a la tercera ronda tras vencer en la primera fase con comodidad por 0-3 al San Fernando, de Tercera Federación; y en la segunda ronda lograron una victoria de mérito por 1-2 en Léganes en el partido que supuso la destitución del técnico ‘pepinero’, Paco López.