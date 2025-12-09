Quejas sobre las luces de Navidad en Guadalajara: «muchas no llegaron a encenderse»

El PSOE de Guadalajara ha lamentado que lamentado el «deslucido encendido» del alumbrado ornamental navideño de la ciudad el pasado viernes, afirmando que «muchas de las luces no llegaron a encenderse en muchas zonas, que se mostraba apagada a pesar de que PP y Vox calificaran de ‘novedosa’ esta iluminación»

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz, se ha preguntado si «¿no es suficiente el dineral que nos han costado las luces, como para que ya estuviera la ciudad encendida al 100% en esta Navidad», para responder que el encendido se produjo más tarde que el anterior mandato, «y, encima, tenemos la mitad de la ciudad».

«Así lo hemos podido ver durante estos días en zonas como la Avenida del Ejército o en zonas completamente apagadas como el barrio de Manantiales», ha señalado Lucía de Luz.

Además, para ser este contrato, que alcanza los dos millones de euros, el «más caro de la historia de este ayuntamiento», tal y como lo califica la concejala del Partido Socialista en lo que a materia de luces se refiere, las quejas que los vecinos y vecinas de Guadalajara publicaron en redes sociales fueron muy numerosas.

En ellas, añade, denunciaban que el alumbrado navideño de la avenida Santa María Micaela; avenida Castilla; avenida Hayedo de Tejera Negra; calles Felipe Solano Antelo; Toledo, Virgen de la Soledad y Manuel Paez Xaramillo, entre otras, no se había encendido.

Para de Luz, si este alumbrado navideño se hubiera encendido en la última semana del mes de noviembre, como ocurría durante el mandato de Alberto Rojo, «en este puente, el del 5 de diciembre, Guadalajara hubiera estado repleta de vecinos y vecinas, lo que hubiera ayudado a nuestra economía, a nuestros bares y comercios. Sin embargo, la ciudad ha estado apagada y vacía», ha añadido la concejala.

«Estamos ante la navidad más oscura de Guarinos. Guadalajara se merece mucho más que nos esquilmen a impuestos para esto», ha concluido la portavoz del Grupo Municipal Socialista.