Guadalajara activa su Navidad para mayores: las actividades

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este jueves la programación navideña dirigida a las personas mayores de la ciudad, un calendario que incluye un concierto de Juan Valderrama el 17 de diciembre, un baile navideño el día 22 y un taller intergeneracional el día 23 cuyas felicitaciones serán entregadas por los propios niños en la residencia Santa Teresa de Jornet.

La concejala de Mayores, Eva Henche, ha destacado que el Gobierno municipal está «más volcado que nunca» en el bienestar y la compañía de la población mayor, a la que definió como «corazón, memoria, raíces y ejemplo» de la ciudad. Según ha dicho, la Navidad será «especialmente luminosa para quienes nos han dado tanto».

El programa arrancará el 17 de diciembre con el concierto de Juan Valderrama en el Teatro Municipal, cuyas entradas se agotaron en cinco horas. Henche ha subrayado el carácter emocional del recital, que incluirá canciones «que forman parte de la historia viva del país».

El segundo gran evento será el Baile de Navidad del 22 de diciembre, a partir de las 18.00 horas en la calle Cifuentes, evento que contará con la actuación del Grupo Sara y que busca, en palabras de la concejala, crear «un abrazo colectivo» a través de la música y la convivencia.

La programación se cerrará el 23 de diciembre con el taller infantil ‘Un abrazo en Navidad’, dirigido a menores de entre 5 y 14 años. Las tarjetas creadas en esta actividad serán entregadas esa misma tarde en la residencia Santa Teresa de Jornet acompañados por el coro Guic. «Queremos que sea un gesto de cariño y agradecimiento entre generaciones», ha afirmado Henche.

En la rueda de prensa ha participado también Maribel Abad, responsable de la Asociación de la Amistad y YouTube con más de 6.900 seguidores, quien ha agradecido el apoyo municipal a actividades como la gerontogimnasia, que actualmente cuenta con 34 participantes. «Ver a personas que vienen incluso con andador y no faltan a clase es un motivo para seguir», ha apuntado.

Por su parte, la técnica de Animación Sociocultural, Toñi Pascual, ha avanzado algunas de las actividades previstas para el próximo trimestre, cuyas inscripciones se podrán realizar a partir del 29 de diciembre.

La oferta incluirá ejercicio físico, talleres de memoria, manualidades creativas y formación digital, además de nuevas sesiones de seguridad y uso de dispositivos móviles en colaboración con la Policía Local.

El Ayuntamiento publicará en los próximos días toda la información en los centros sociales y en la web municipal.