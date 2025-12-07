Un detenido y 200 juguetes robados recuperados por la Guardia Civil en una operación en Guadalajara

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Alovera a un varón, como presunto autor de un delito de receptación relacionado con la sustracción de una importante cantidad de juguetes en la localidad de Borox (Toledo).

Los hechos que motivaron esta detención tuvieron lugar el a finales del pasado mes de noviembre cuando un ciudadano denunció la sustracción de una gran cantidad de juguetes que tenía almacenados en una nave industrial en la localidad de Borox (Toledo), según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Según sus declaraciones, al comprobar en las redes sociales de empresas relacionadas con el ramo, localizó y reconoció como propia parte de la mercancía que le sustrajeron en su día, hecho que comunicó a la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, ya que presumiblemente se encontraba en una nave industrial de Alovera.

En este sentido, la Guardia Civil de Azuqueca de Henares localizó la citada nave y al entrevistarse con el propietario, este no pudo acreditar su lícita procedencia, aduciendo que los adquirió a través de una plataforma digital de venta entre particulares.

Por los hechos expuestos, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias por la detención de un varón, de 38 años, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de receptación. También se recuperaron 220 juguetes.

La Guardia Civil continua las investigaciones no descartándose la práctica de más detenciones relacionadas con estos hechos.