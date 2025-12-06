Inaugurado el Belén Monumental de Guadalajara, «con más figuras y espacio que nunca»

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Guadalajara, Miguel Ángel Martínez, han inaugurado el Belén Monumental del Ayuntamiento, que este año cuenta con un recorrido circular a cuatro caras vista y «con más figuras y espacio que nunca».

Así lo han puesto de manifiesto durante la inauguración de este Belén, que se ha instalado en la Plaza Mayor, donde permanecerá abierto hasta el 5 de enero, ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

La alcaldesa ha resaltado «la belleza y el valor cultural» de este belén, cuya novedad esta Navidad es que se presenta a cuatro caras vista y que cuenta «con más figuras y espacio que nunca».

Además, cientos de elementos como guirnaldas, almendros, estrellas, bolas, renos y ángeles decoran espacios emblemáticos de la ciudad, que este año ha visto renovada y reforzada la iluminación en calles, plazas y glorietas.