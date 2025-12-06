El pueblo de Guadalajara que se prepara para celebrar una tradición con siglos de historia y el fuego como protagonista

La localidad de Horche se prepara para la celebración este domingo de su Fiesta de las Hogueras, declarada de Interés Turístico Provincial, y organizada por la Hermandad de la Purísima en colaboración con el Ayuntamiento de Horche.

El evento dará comienzo a las 21.00 horas con la concentración de los participantes en la Plaza Mayor. Desde allí, la comitiva recorrerá las calles de la villa mientras se encienden las tradicionales hogueras, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

La Fiesta de las Hogueras honra a la Purísima Concepción y hunde sus raíces en una profunda tradición que vincula su origen al siglo XVII gracias a la Cofradía de la Esclavitud de la Purísima, fundada hacia 1670.

Sus antiguas normas ya recogían el mandato de «encender luminarias la víspera de la fiesta de la toda hermosa».

De esta manera, en la noche previa a la gran celebración, se encienden doce hogueras de tamaño mediano repartidas estratégicamente por el pueblo, cada una frente a la casa de los ‘esclavos’, miembros de dicha Cofradía. El fuego de mayor tamaño corresponde al encendido por el ‘esclavo mayor’.

Los vecinos inician así un recorrido nocturno, desplazándose de hoguera en hoguera, en un acto que simula un Vía Crucis de fuego que va iluminando el camino. El momento cumbre y más espectacular llega con el salto de las hogueras.

Personas, jóvenes en su mayoría, desafían las llamas en un rito que, desde tiempos ancestrales en Horche, persigue la purificación del cuerpo y el alma de los participantes, buscando la limpieza de los pecados y, al mismo tiempo, la bendición.

Mientras saltan, el fervor se desata al grito de ‘Viva la Purísima’, tal y como dicta la tradición.