Confirmado: este municipio de Guadalajara ya tiene nuevo alcalde

El concejal del PSOE, Vicente Morales, ha sido nombrado nuevo alcalde de Luzaga, una vez tomaron posesión de su cargo tanto él como Alfredo Ayuso, en sustitución de los dos ediles socialistas -que conformaban el anterior equipo de Gobierno- que dimitieron el pasado mes de octubre.

El pasado 6 de octubre, los hasta entonces alcalde, José Luis Ros, y teniente de alcalde, Alberto Hernando, presentaron su dimisión a través de un comunicado conjunto. «Tras estos años al frente del Ayuntamiento ha llegado el momento de hacernos a un lado para que nuevas personas con nuevas ideas sigan trabajando desintersadamente por el bien común de Luzaga y sus habitantes», señalaban en el comunicado.

Ante la ausencia de más concejales del PSOE, formación ganadora de las últimas elecciones municipales en esta localidad de poco más de medio centenar de habitantes, la Junta Electoral de Zona requirió al Partido Socialista el nombramiento de dos personas para desempeñar estos cargos debido a que en las listas electorales no existía ningún sustituto de ambos.

Una vez concluido el procedimiento, el Consistorio ha celebrado el pleno municipal en el que se han nombrado los nuevos cargos.

La dirección provincial del PSOE ha transmitido su confianza a los nuevos responsables municipales, afirmando que «son personas comprometidas y que van a trabajar de forma incansables por su pueblo y el bienestar de todas y todos sus vecinos», según ha trasladado en una nota de prensa.