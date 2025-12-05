Guadalajara inaugura un bosque especial creado por más de 3.500 escolares

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha inaugurado el ‘Bosque del Reciclaje Escolar’, una iniciativa que convierte la creatividad y el compromiso medioambiental de los escolares en un símbolo navideño para la ciudad.

El acto, celebrado en la Plaza de España junto al Palacio del Infantado, ha contado con la presencia de cerca de mil niños de los centros educativos participantes en la campaña de educación ambiental ‘Magos del Reciclaje’, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, la alcaldesa ha sorprendido a los asistentes con un cuento navideño que ha dado vida a la esencia del proyecto: «Había una vez una ciudad llamada Guadalajara, donde los árboles no nacían de semillas, sino de la imaginación. Había unos magos muy especiales –vosotros– que decidieron que la Navidad podía ser más bonita si cuidábamos el planeta. Con sus varitas mágicas, que en realidad eran sus manos y su creatividad, transformaron cosas que otros habían tirado a la basura en árboles llenos de vida y esperanza».

Guarinos apuntaba en su narración que, tras dos meses de trabajo en equipo, más de 3.500 escolares han conseguido que cada botella se convirtiera en flor, cada cartón en rama y, juntos, en 24 grandes árboles de Navidad. «Reciclar es dar una segunda oportunidad, es hacer que el mundo respire mejor», afirmó, subrayando que este bosque es «un regalo mágico para la ciudad y un mensaje de esperanza».

Tras este singular saludo de la alcaldesa, se procedió a la entrega de diplomas y obsequios a los 23 centros participantes, en reconocimiento a su implicación en esta iniciativa sostenible. Posteriormente, todos los escolares entonaron el villancico «Campana sobre campana», creando un ambiente festivo y lleno de ilusión.

En el acto también participaron el tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, así como los concejales David García, José Luis Alguacil, Begoña García y Chema Antón.

La jornada concluyó con una fotografía grupal frente a la fachada del Palacio del Infantado y con la invitación de la alcaldesa a todos los presentes a seguir celebrando la Navidad en la ciudad, recordando la cita para el encendido oficial de las luces navideñas esta tarde, a las 19.00 horas, en la Plaza Mayor.