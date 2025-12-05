Diputación de Guadalajara elevará su presupuesto para 2026: descubre los números

La Diputación Provincial de Guadalajara presentará en breve su proyecto de presupuesto para 2026, que alcanzará 97 millones de euros, un aumento significativo respecto a los 91,1 millones del ejercicio anterior. El Pleno para su aprobación se celebrará, con toda probabilidad este mes de diciembre, según confirma el presidente de la institución, José Luis Vega, en declaraciones a Europa Press.

Vega ha justificado el incremento del presupuesto en el crecimiento económico y demográfico que vive la provincia, impulsado tanto por la instalación constante de nuevas empresas como por el aumento de población en el medio rural.

«Cada semana prácticamente se presenta una nueva empresa y eso hace que crezca la economía y la provincia», ha destacado.

De la misma forma ha subrayado que uno de cada cuatro nuevos habitantes se instala hoy en un municipio rural, lo que demuestra que «hemos pasado de frenar la sangría de población a revertirla», ha dicho.

Un presupuesto que mantiene como eje central el apoyo a los pequeños municipios, a los que la Institución Provincial considera prioritarios. «La Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos, pero sobre todo de los que más lo necesitan: los pueblos más pequeños», ha recordado Vega, reafirmando la continuidad de todos los programas sociales e inversiones que han funcionado durante los últimos años.

CONTINUIDAD DE PROGRAMAS Y NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Unas cuentas en las que se mantendrán las principales iniciativas impulsadas durante la legislatura anterior, como el apoyo a la videovigilancia, el programa de comida para mayores, el convenio con el Colegio de Farmacéuticos o el plan de asfaltado, pero en la que también se abrirán nuevas líneas de acción «acordes con las demandas que nos han trasladado los ayuntamientos», ha adelantado Vega.

No obstante, ha anunciado que la Diputación abordará ahora un objetivo estratégico de calado: la digitalización de servicios e infraestructuras básicas, especialmente en ámbitos como el abastecimiento de agua o la red de carreteras. El propósito es anticiparse a incidencias y mejorar la capacidad de respuesta de la institución, ha apuntado.

«Queremos tener información antes de que ocurra un incidente. No deberíamos esperar a que un alcalde nos avise de una nevada. Debemos manejar los datos antes para actuar con mayor diligencia», ha explicado. Un proceso que llevarán a cabo de forma coordinada con el Gobierno regional, siguiendo la línea de actuación conjunta en materia de despoblación y mejora de los servicios públicos.

UNA SITUACIÓN ECONÓMICA «EXCELENTE»

El presidente ha definido la salud financiera de la Diputación como «muy buena, excelente», gracias –ha explicado– a una gestión «rigurosa y eficiente» que permite elaborar presupuestos equilibrados y con un fuerte componente inversor. «Con lo que tenemos tratamos de prestar los mejores servicios posibles», ha afirmado.

Pese a los imprevistos de los últimos años –como la pandemia o los fenómenos meteorológicos extremos–, el máximo responsable de esta institución sostiene que la Corporación ha recuperado su hoja de ruta, centrada en atender sistemáticamente las necesidades planteadas por los ayuntamientos: «Mi objetivo está muy claro y vamos a seguir sacando todo adelante».