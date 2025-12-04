Comienzan a operar estas importantes centrales fotovoltaicas de Guadalajara

Naturgy ha puesto en marcha las plantas fotovoltaicas Zorita I y Zorita II, ubicadas en el entorno de la antigua Central Nuclear ‘José Cabrera’, entre los términos municipales de Almonacid de Zorita y Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara.

La puesta en marcha de estas instalaciones supone un nuevo paso adelante de la compañía en su estrategia de transformación e impulso de la transición energética, superando ya los 5,5 GW de origen renovable en operación en España, según ha informado la compañía por nota de prensa.

Las instalaciones de Zorita I y II cuentan con cerca de 92.000 paneles fotovoltaicos y 50 MW de potencia cada una y producirán anualmente más de 200 GWh de energía de origen renovable, cifra equivalente al consumo eléctrico anual de aproximadamente 60.000 viviendas.

Esta cantidad es suficiente para abastecer en un año a la ciudad de Guadalajara.

La puesta en servicio de estas nuevas plantas ha conllevado una inversión de 51 millones de euros y ha generado, durante la fase de obras, cerca de 600 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Su contribución al sistema eléctrico permitirá evitar la emisión de 133.100 toneladas de CO 2 al año, lo que equivale a retirar 55.472 vehículos de la circulación.

Con la conexión de estas nuevas plantas, Naturgy alcanza los 1.300 MW operativos de generación renovable en Castilla-La Mancha.