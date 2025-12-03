Varios afectados en un incendio en Guadalajara

El incendio declarado en un almacén de fontanería en la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo deja seis personas afectadas por inhalación de humo. Una de ellas es un agente de Policía Local, que formaba parte del operativo y que ha sido dado de alta en el lugar.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se ha registrado a las 16.38 horas, alertando de un incendio en el bajo de un bloque de viviendas de la calle San Blas.

Los bomberos de Azuqueca desplazados han dado por controlado el fuego y han desalojado a cinco personas. También se ha activado una UVI de Guadalajara, un equipo medico de urgencias y dos ambulancias de soporte vital básico.