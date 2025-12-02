Guadalajara, una de las provincias que más crece

La población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024 y se situó en nuevo máximo de 49.128.297 a 1 de enero de 2025. Este incremento se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. El número de personas de nacionalidad española se incremento en un 0,2%, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a la región, Guadalajara es, junto a Castellón, y Alicante, la provincia que más ha crecido, hasta un 2%, mientras Talavera de la Reina, con un descenso del 0,9%, se sitúa entre las principales ciudades que pierden población.

En cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 20,7%. Esto se tradujo en que la tasa de dependencia -que es la relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años- se situó en 0,32.

Respecto a la edad media, ésta se sitúa en 44,6 años, datos que confirma la tendencia al envejecimiento iniciada, al menos, en las últimas seis décadas. En 1975, la edad media de la polación era de 33 años; en 1985 de 35 años; en 1995 de 38; en 2005 de 40,3 y en 2015 de 42,5.

En cuanto a la población extranjera, los más numerosos son los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270). Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Por su parte, los mayores descensos se registraron entre los de Rumanía (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los ciudadanos de Perú (18,6%), Colombia (17,0%) y Venezuela (16,2%). Por su parte, Ucrania (-3,8%), Bulgaria (-2,9%) y Reino Unido (-2,2%) presentaron los mayores descensos.

POBLACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO

El 42,8% de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació y el 21,6% en otro municipio de la misma provincia. Por su parte, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3% (en la misma fecha de 2024 era del 18,2%).

Entre los nacidos en el extranjero, el 12,3% (más de un millón de habitantes) lo hizo en Marruecos, el 10,3% en Colombia y el 7,3% en Venezuela.

Por comunidades autónomas, durante el año 2024 la población aumentó en todas, excepto en Extremadura. Los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunitat Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más).

En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en Comunitat Valenciana (2,0%) Comunidad de Madrid e Illes Balears (1,5% en ambas).

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas, excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2% las tres). Y los mayores descensos se dieron en Zamora (-0,4%), Córdoba y Jaén (-0,1% en ambas).

En cuanto a municipios, el 40,9% de la población residía el 1 de enero de 2025 en términos municipales mayores de 100.000 habitantes y el 27,0% en los de 10.001 a 50.000 habitantes. Por su parte, el 16,6% lo hacía en municipios entre 1.001 y 10.000 habitantes, y el 2,9% en los de 1.000 o menos.

En 4.386 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9% del total) la población aumentó o se mantuvo durante 2024.

Respecto a las principales ciudades, los mayores incrementos de población en términos relativos se produjeron en Torrevieja (4,9%), Gandia (3,6%) y Benidorm (3,5%). Y los mayores descensos se dieron en Cádiz (-1,0%), Fuengirola (-0,9%) y Talavera de la Reina (-0,9%).

En cuanto al estado civil, A 1 de enero de 2024 el 34,9% de la población de España era soltera, el 45,8% casada, el 7,8% divorciada o separada, y el 7,0% era viuda.

Por sexo, se nota una gran diferencia entre la población viuda, donde el 83,0% correspondió a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad.

En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (80,4%), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 65,6%.